Valerio anuncia en Baeza que el Gobierno no descarta financiar las pensiones con nuevos impuestos La ministra de Trabajo aboga en la Universidad Internacional de Andalucía por la inmigración legal y el control fronterizo

El Gobierno español no descarta financiar el sistema público de pensiones con impuestos especiales o con una reforma fiscal. Así lo ha anunciado hoy la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía, ubicada en Baeza, donde ha inaugurado un curso que analiza el futuro del las pensiones, sus alternativas y sostenibilidad.

Valerio ha afirmado que el sistema público de pensiones español «ha tenido pasado, presente y va a tener un futuro halagüeño», a pesar de «las políticas restrictivas de derechos y de recortes», que según asegura la ministra socialista ha practicado el anterior gobierno del Partido Popular, incluida la reforma laboral, que, sin embargo, mantiene el gabinete presidido por Pedro Sánchez.

La titular del ministerio de Trabajo ha recordado que el de las pensiones «es un sistema de solidaridad entre generaciones y de reparto», del que dependen 10 millones de pensionistas y que afecta a más 18 millones de trabajadores que cotizan». Por esta razón, el Gobierno considera fundamental «velar por su sostenibilidad social, financiera, jurídica y política». A partir de dos pilares básicos, el pacto de Toledo y el diálogo social, con la colaboración de los principales sindicatos y organizaciones empresariales.

Ante la posible financiación del sistema con nuevos impuestos especiales, la ministra ha admitido que es una medida que no se descartasi no resultan suficientes las cotizaciones, tal y como, ha dicho, hacen otros países de Europa como Francia o Alemania. «Si las cotizaciones no son suficientes habría que inyectar el sistema con Presupuestos Generales del Estado, con impuestos y luego debatiríamos si nos vamos a impuestos especiales o a una reforma fiscal justa que implique más ingresos de los que más tienen, no de la clase trabajadora que ya ha puesto mucho durante la crisis».

Respecto a las oleadas masivas de inmigrantes que llegan a las costas andaluzas, la ministra ha resaltado que el Gobierno apuesta por una inmigración legal. En este sentido, ha aclarado que es sumamente importante «retomar la inversión en los países de origen para evitar el efecto huida». Ha señalado, además, que la respuesta humanitaria es crucial, por lo que «se ha aprobado un plan de crédito de 30 millones de euros para la atención humanitaria sobre todo a pie de playa y en los centros de acogida».

«No se puede entrar de manera agresiva en este país», ha dicho la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, quien, tras abogar por mejorar el control de fronteras, ha hecho un llamamiento al resto de los países de Europa para solucionar el problema de la inmigración “que no es sólo de España”.