ASESINATO Un ajuste de cuentas, principal hipótesis del asesinato a tiros en Torremolinos El crimen de un hombre mientras cenaba en un bar del municipio malagueño duró dos minutos

Varios impactos sonaron sobre las 21 horas de este sábado en «Tiki», un restaurante ubicado en el paseo marítimo de Torremolinos, a la altura de la playa del Bajondillo. Quienes se encontraban cerca del lugar no llegaron a pensar que procedían de un tiroteo. «No me imaginé lo que había pasado hasta que vi el encapuchado con la pistola entre las manos», reconoció un trabajador del chiringuito de enfrente, quien se encontraba sirviendo a una mesa cuando el individuo entró al establecimiento, donde estaba cenando la víctima, que falleció en la madrugada del domingo.

Una furgoneta había dejado al sicario a la altura del restaurante y estaría esperándole a 50 metros del lugar para, una vez cometido el crimen, salir dirección a la autovía. El encapuchado abrió fuego contra uno de los comensales, de 40 años y rasgos árabes, a quien alcanzó en el abdomen y la cabeza. Dos de los cinco casquillos encontrados por la Policía sentenciaron su muerte.

«Me asomé y vi a un hombre encapuchado corriendo por la carretera, muy pegado a los coches aparcados. Se subió a la furgoneta blanca que carecía de cristales en la parte de atrás». El vehículo de la huida estaba al doblar la esquina. «Salieron quemando goma. Todo fue muy rápido». El asesinato no duró más de dos minutos según las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de la zona. El vehículo implicado en la fuga huyó del lugar de los hechos y, que tal y como apuntan fuentes cercanas al caso, en la autovía se les perdió la pista.

Pese a ser sábado no había mucho ambiente en la calle ni en los bares, según los testigos, conforme llegaron los agentes y los servicios sanitarios varias personas comenzaron a acercarse y a preguntar por lo ocurrido. «No había nadie llorando, pero sí que había gente nerviosa, sobre todo el dueño del local» apuntó otro trabajador de un pub cercano.

«Vimos cómo se llevaban al hombre aún vivo», que tuvo que ser trasladado con una UVI móvil hasta el Hospital Regional Carlos Haya de Málaga. Lo ingresan de grave urgencia para operarle las heridas y extraerle los proyectiles. Debido a su estado crítico lo llevan a la Unidad de Cuidados Intensivos, a la espera de evolución pero, horas más tarde, termina falleciendo.

El restaurante, pese a que este domingo mantuvo el cartel de cerrado, contaba con algunas mesas ocupadas por clientes. Desde el negocio optaron por mantenerse al margen y no ofrecer ninguna declaración a los medios de comunicación.

La investigación de lo ocurrido continúa abierta y, aunque no se descarta ninguna hipótesis, la línea principal sigue siendo un nuevo ajuste de cuentas dentro de bandas del crimen organizado.