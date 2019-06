POLÍTICA El alcalde de Torremolinos premiará el apoyo de la exedil de Vox con un sueldo de 46.500 euros al año La propuesta en junta de portavoces es que Lucía Cuín siga en la oposición cobrando una dedicación parcial al 75 por ciento

J.J. Madueño @JJMadueno Málaga Actualizado: 25/06/2019 18:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Vox echa del partido a una concejala de Torremolinos por asistir al Orgullo gay

El PSOE de Torremolinos sostendrá el gobierno municipal a golpe de talonario. Es lo que se desgrana de la propuesta de liberaciones que se han revelado en la última junta de portavoces del Consistorio celebrada este martes. En esta reunión se han conocido cuáles serán los premios que se lleven a pleno, por parte del alcalde José Ortiz, para los ediles que lo apoyaron en la investidura y que no formarán parte del equipo de gobierno. El más reseñable será el sueldo que reciba la exconcejala de Vox Lucía Cuín.

Cuín fue el voto determinante para que Ortiz siguiera al frente de la ciudad en detrimento de la popular Margarita del Cid, que ganó las elecciones y cuyo pacto con Ciudadanos no sumaba para gobernar. Según fuentes consultadas por ABC, la edil no adscrita cobrará al año 46.500 euros. Tendrá una dedicación parcial del 75 por ciento los próximos cuatro años. Será para ejercer su labor de concejala en la oposición, ya que no entrará en el gobierno.

La edil concurrió a las elecciones como segunda en la candidatura de Vox. Salió elegida tras los comicios, pero poco después de recoger su acta fue expulsada del partido. Siendo edil electa de Torremolinos acudió a la fiesta del Orgullo Gay, todo un emblema de la ciudad. Su posado junto al resto de políticos locales con la bandera LGTBI hizo que el propio partido la expulsara de sus filas. Ella no renunció a su acta, puesto que es personal e intransferible y, al conformarse el pleno, tomó posesión como no adscrita.

52.000 euros más

En esa misma sesión, celebrada el 15 de junio, votó en contra de los preceptos de Vox y apoyó al PSOE, que se valió de ese voto en una carambola con Por mi Pueblo para obtener la Alcaldía. Cabriola cuyas partes ahora son premiadas con suculentas remuneraciones para dedicarse a la política. El PSOE salió elegido en un tenso pleno con los votos de Adelante Torremolinos, Por mi Pueblo y Lucía Cuín. Adelante será la única que forme parte del gobierno, habiendo ya un pacto fijado de reparto de concejalías.

El resto se mantienen cobrando en la oposición. La misma estrategia que con Cuín se ha seguido con Avelina González. Su formación, que es una escisión del PP, apoyó a Ortiz por el despecho de Pedro Fernández Montes, alcalde popular de Torremolinos durante 20 años y fundador de este partido en esta localidad. Sin embargo, el rencor se ha convertido en réditos económicos, ya que González como portavoz del grupo municipal cobrará un sueldo de anual de 52.000 euros al año. Este reparto de sueldos debe ser aún aprobado por el pleno, donde cuenta a priori con un apoyo mayoritario.