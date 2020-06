DESESCALADA EN MÁLAGA Apertura de playas en Málaga: «Si veo que llega gente y no se guarda la distancia, recojo y me voy» Este lunes se han producido los primeros chapuzones de bañistas en la Costa del Sol al llegar la provincia a la fase 2 de la desescalada

La bandera verde ha vuelto a las playas de la Costa del Sol dos meses y medio después de que la bandera roja, por motivos sanitarios, clausurara todas las zonas de baño en la provincia. Con la fase 2 de la desescalada en Málaga, han llegado los primeros chapuzones en el Mediterráneo. Toallas tendidas en la arena, spray de bronceador para recuperar el tiempo de sol perdido por el confinamiento y «selfies» para inmortalizar la sensación de libertad mientra el agua fría tocaba los pies. «Las niñas tenían ganas de poder disfrutar de la playa, veníamos a andar, pero no se podían bañar», asegura Marcela Caneta en Torremolinos, que está sentada en la toalla junto a su hija y su sobrina.

Francisco García ha bajado la sombrilla y las sillas este primer día de baño en la provincia, mientras su esposa habla por teléfono a orillas del mar, cierra el libro con el que pasa parte de su prejubilación y dice: «Hemos bajado para tomar el sol, ya he estado viniendo a pasear todos los días, pero ahora podemos estar aquí», señala.

No muy lejos de allí, Karina Caulard dice que «estaba deseando» volver a la arena a tomar el sol. «Me da pena que todo esté cerrado. Es muy distinto ahora, pero se va animando», afirma esta bañista sobre la toalla, mientras fuma y se broncea al sol dice que desea que la playa vuelva a ser un lugar de encuentro, pero apela a la responsabilidad de cada uno y teme al momento en el que puedan llegar personas de otras provincias por la posible masificación que puedan originar.

Para evitar aglomeraciones, Torremolinos fue uno de los consistorios que anunció la creación de cuadrículas en la arena. «Dijeron que las iba a haber, pero no las hemos visto», señala Caneta, quien explica que la imposibilidad de ir antes las 11.00 horas en este municipio para dejar paso a los deportistas en las primeras horas de la mañana.

Francisco García y su esposa frente al mar en Torremolinos - J.J. M.

En otros lugares, como Mijas, se contará con drones para poder medir la afluencia a las playas. Medidas que los ayuntamientos aseguran que se van a ir implementando poco a poco. En el caso de Mijas los drones no volarán hasta la semana que viene, mientras las máquinas están acondicionando las playas para la llegada del verano.

Otros tienen aplicaciones móviles, como Fuengirola o la que ha implementado la Diputación de Málaga en municipios como Rincón de la Victoria y Torremolinos. Pese a esto, la seguridad es responsabilidad de cada uno. «Creo el respeto a las medidas va a depender en buena parte de la edad. Los jóvenes en grupo de amigos las van a respetar menos, que las personas más maduras que venimos solas», apostilla Coulard.

«Mientras se mantenga la distancia no hay problema, pero si veo llega gente y no se guarda la distancia, recojo y me voy», añade Francisco García, cerca de donde las patrullas de Protección Civil explican a los que acceden a la arena las normas para evitar contagios, los servicios operativos están pintando los bancos del paseo marítimo y se desinfectan las pasarelas. En los chiringuitos se hacen cuentas sobre las hamacas para medir las distancias y se preparan para recibir a los clientes que puedan llegar en esta primera jornada de baño.