Aznar sobre el Gobierno de Sánchez: «lo de ahora es radicalmente indeseable» El expresidente ha dicho en Málaga que en el PP y Ciudadanos «descansa el futuro constitucional»

Isabel Ruiz

@isaruiz9 Málaga Actualizado: 21/11/2018 22:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

España está «desordenada». La situación política en la que se encuentra la nación es inestable. Y, para el expresidente del Gobierno, José María Aznar, el Ejecutivo de Pedro Sánchez es «radicalmente indeseable». La solución, tras la etapa de «competición» en la que se encuentras los partidos con los comicios nacionales a la vista, es que las formaciones de centro derecha comiencen un proceso de «entendimiento». Que el Partido Popular y Ciudadanos pongan puntos en común tras pasar por las urnas es «esencial para el mantenimiento de la España constitucional». Así se evitarían «riesgos mayores» para los problemas que ya tiene España, como el «desorden y el Golpe de Estado secesionista». Mientras esto no se desarticule, para Aznar, todo lo que se pueda hacer es «poco creíble».

Para que la nación vuelva a estar en los baremos que se consiguió con la Constitución, Aznar propone castigar a quienes quieren acabar con ella y a los que tienen como objetivo romper España. Y, esta responsabilidad, debe caer sobre los partidos que se declaran constitucionalistas. Estas formaciones tienen como deber «recuperar la normalidad política». Aunque, reconoce que, lo «ideal sería que los dos grandes partidos, en alusión al PP y PSOE, llegaran a grandes acuerdos, pero uno de ellos está en otra cosa». Y esa es la formación liderada por Sánchez. Que el nuevo Ejecutivo se haya apoyado en los separatistas y en los antisistema para llegar al Gobierno sin que los españoles lo hayan decidido, es porque el PSOE «no está en la reforma» que España necesita y, por eso, «no se le puede considerar un partido constitucionalista».

Aznar ha confesado, durante la presentación de su libro «El futuro es hoy» en Málaga organizado por el diario Sur, que cuando le preguntan fuera de España que hable sobre su Gobierno, siempre afirma que es «muy difícil», porque debe explicar que las personas que lo gobiernan no las han votado y que, además, han sido apoyados por «los radicales más radicales, amigos de Venezuela e Irán, que se quieren cargar España». Y eso es un problema «de desarrollo», porque no se les pone cote a los separatistas, no se desarticula el Golpe de Estado y «no nos ocupamos de las funciones económicas».

En este sentido ha recordado que este miércoles, «en un solo día», el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico «le han dicho a España: ¿a dónde vais?». Así que ha aprovechado para darle un tirón de orejas a los políticos.«Este país debería pensar en qué debe hacer con la revolución digital y no en cómo me juego el Sistema Ejecutivo y el Judicial» ha asegurando Aznar, quien confía en que tras las elecciones nacionales, aún sin fecha, se recupere la estabilidad que tenía España hasta 2004. Pero, ha subrayado que, «poner en cuestión las claves del éxito de una nación como España es un error».

Y, hasta que los españoles sean llamados para ir a las urnas, al PP lo que le toca es «empezar por el principio, pero si la casa no está en orden es muy complicado». El actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado, «no necesita consejos», pero Aznar ha asegurado que la formación necesita «una reconstrucción, ejercer de oposición y plantear un proyecto». Para el expresidente del Gobierno, «los únicos partidos que tienen proyectos son aquellos que quieren romper España».

Anzar no ha dudado ni un solo momento en la «capacidad de España», se declara «optimista», pero sí que quiere poner de manifiesto su seria «preocupación, porque políticamente es penosa». Y viene siendo así desde que José Luis Rodríguez Zapatero gobernó. «He criticado, y con razón, los años de gobierno de mi sucesor. España se ha torcido mucho en todos los sentidos». Ahora, insta a que los políticos expliquen a la gente en qué posición se encuentra el país actualmente, pero siempre «con proyectos, no por estar en política».

En referencia a las dos legislaturas que estuvo al frente de la nación, Aznar ha confesado que él siempre «destetó» estar en política, pero tenían un proyecto. «Se podría compartir o no, pero por lo menos luchábamos. Lo de ahora es una situación poco razonable».

Al ser preguntado por si ahora se encuentra más querido dentro de su partido, ha aseverado que «siempre» lo ha hecho, porque «siempre» ha estado en el mismo sitio, ha afirmado Aznar, antes de que el auditorio rompiera en aplausos y le dedicara su última publicación a los asistentes.