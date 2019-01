Rescate del menor en un pozo en Totalán: la Guardia Civil no logra aún divisarle y baraja tres opciones Perforar y excavar el material compactado, hacer una perforación paralela o abrir una apertura al lado, serían las alternativas

J. J. Madueño

El portavoz de la Guardia Civil de Málaga, Bernardo Moltó, ha explicado en rueda de prensa que se están barajando tres opciones para proceder al rescate de Yulen, el niño que cayó en un pozo de Málaga.

Las tareas de rescate van a continuar con el entubado de la perforación actual para protegerla de posibles desprendimientos, al tiempo que se realiza una prospección paralela.

Según ha explicado a los periodistas Bernardo Moltó, portavoz de la Guardia Civil, en el momento en que llegue el material necesario se va a acometer esta obra, al tiempo que se va a trabajar en otras alternativas para hallar al pequeño, como un excavación a cielo abierto al otro lado de la montaña o la extracción de la tierra con otro sistema.

Según lo comentado, se van a probar tres alternativas diferentes. En primer lugar perforar y excavar el material compactado a 73 metros donde ya se trabaja. Otra de las opciones sería hacer una perforación paralela sin afectar al pozo y por último, abrir una apertura nueva al lado.

El operativo que trabaja desde este pasado domingo en la búsqueda de un niño de dos años en un pozo en la localidad malagueña de Totalán pondrá en marcha nuevas medidas o sistemas técnicos para localizar y rescatar al pequeño.

La Guardia Civil, en el lugar de los hechos - J. Mérida

Así lo ha informado este lunes el portavoz de la Guardia Civil en Málaga, Bernardo Moltó, quien ha insistido en que en estos momentos todo está centrado en «la búsqueda, localización y rescate del niño» y en que no pararán «hasta el momento en que lo localicemos y rescatemos».

Este operativo, conformado por un centenar de personas, intenta rescatar al pequeño desde que este pasado domingo sobre las 14.00 horas el 112 recibiera un aviso de la caída de un menor por un pozo de prospección de agua de gran profundidad -más de 100 metros- en la zona del Dolmen del Cerro de la Corona y con un pequeño diámetro.

Varias opciones en la búsqueda

El portavoz de la Guardia Civil ha indicado que las opciones en las que van a trabajar son seguir extrayendo la tierra pero un sistema más especializado, para lo que se utilizarán vehículos; hacer un segundo pozo paralelo, para lo que antes hay que entubar el primero «para protegerlo»; y probar a hacer una excavación a cielo abierto desde el lateral de la montaña.

Dispositivo de la Guardia Civil en Totalán - J. Mérida

Así, ha apuntado que durante la noche ya se ha estado perforando un tapón de tierra que existe sobre los 73 metros de profundidad y se ha logrado abrir unos 30 centímetros hacia abajo, pero sin que haya dado resultados en cuanto a localización del pequeño. Sí se encontrado una bolsa de chucherías y un vaso de plástico «que estaban ahí».

El portavoz ha señalado que las tres nuevas opciones comenzarán a ponerse en práctica «conforme vayan llegando los medios» y ha agradecido la colaboración que están recibiendo tanto con ideas como ofreciendo materiales por parte de empresas tecnológicas, robóticas y de otros sectores de toda España y particulares.

Ha reconocido que es «muy difícil» trabajar en un espacio tan pequeño y que no se sabe «a qué altura está el niño», apuntando que a 73 metros, que es a la profundidad a la que se ha llegado, «una cámara térmica no tiene capacidad de trabajar porque no sabemos el tapón la profundidad que tiene» y se desconoce «lo que hay al final del pozo».