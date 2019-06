Ciudadanos abre la puerta a un Gobierno del Partido Popular en Torremolinos Margarita del Cid cuenta ya con el apoyo de la formación naranja, aunque necesitaría a dos concejales más para la mayoría absoluta

Desde las pasadas elecciones municipales en Torremolinos no se han dejado de hacer números para ver quién podría ser investido alcalde o alcaldesa. Parecía que la llave la tenía Ciudadanos, pero la reciente salida de Vox de la número dos, Lucía Cuín, ha dado un giro de acontecimientos dado que no ha entregado su acta de concejal. En la tarde de este jueves, el Partido Popular ha anunciado que Nicolás de Miguel, líder municipal de la formación naranja, le ha dado su apoyo en Torremolinos, pero aún están a dos síes de la mayoría absoluta por lo que habrá que esperar al sábado a las 11, si nadie se pronunciase, para ver quiénes conforman el Equipo de Gobierno.

No hay nada descartado. La candidata a la alcaldía por el PP, Margarita del Cid, consiguió 9 actas en los comicios municipales, quedándose a tan solo a 4 de la mayoría absoluta que sí han conseguido sus compañeros de partido en Estepona, Marbella, Fuengirola o Alhaurín de la Torre. El reciente apoyo de Ciudadanos le deja aún más cerca de proclamarse como la primera alcaldesa de Torremolinos, pero aún necesita el respaldo de mínimo dos más. Antonio Sevilla de Vox, Lucía Cuín concejala no adscrita o Avelina González de Por Mi Pueblo.

Por su parte, el alcalde en funciones y candidato por el PSOE, José Ortíz, quien ha conseguido 8 concejales en las urnas, necesitaría el apoyo de las tres actas de Torremolinos Ahora (Podemos + IU) más dos de los tres recientemente nombrados. Dado que la mayoría absoluta se sitúa en 13, tanto Del Cid como Ortíz podrían ser nombrados alcaldes en el Pleno de Constitución de este sábado.

«Son muchas más las cosas que nos unen que las que nos diferencian, y estoy convencida de que de esta sinergia va a salir el mejor Equipo de Gobierno municipal que puede tener Torremolinos» ha declarado la candidata popular tras la firma del acuerdo, quien aspira a liderar un Gobierno «sustentado en amplios apoyos y de cuya gestión podrán formar parte todos aquellos que crean que hay una mejor forma de hacer las cosas».

Si finalmente ninguno de los dos alcanzase los apoyos necesario este sábado, se realizaría una segunda votación entre los 25 concejales electos. La mayoría simple, es decir más síes que noes, sería suficiente para gobernar. En el caso de que hubiese empate, la lista más votada se alzaría con la alcaldía, siendo así Margarita del Cid quien fuese proclamada alcaldesa.

Dicho pacto se enmarca en los acuerdos de gobernabilida que han cerrado el Partido Popular y Ciudadanos para un importante número de municipios andaluces en los que estas dos formaciones pueden formar gobierno juntos, y en el que también se ha incluido la Diputación de Málaga, en la que continuará al frente el popular Francisco Salado.

Lucía Cuín, un pasado en el PP

La concejala más joven del Ayuntamiento de Torremolinos, Lucía Cuín, entró fuerte. A pocos días de las elecciones, acudió al despliegue de la bandera del Orgullo Gay. Su asistencia no ha sido respaldada por el partido, generando una guerra interna y cruces de acusaciones que han terminado con la salida de Cuín de la formación liderada por Santiago Abascal, aunque sin soltar el acta.

Su decisión podría ser clave en la investidura del Consistorio, aunque en declaraciones a este periódico aseguraba que ella esperaría a ver qué hacía Ciudadanos y reiteraba que aún no se había decidido.

Cuín, ha militado en el PP desde que cumplió la mayoría de edad, pero se salió recientemente por disconformidad con las decisiones que se estaban tomando en el seno municipal del partido. A su salida, pasó brevemente por Por Mi Pueblo, pero finalmente optó por ir en las listas de Vox a los comicios, pese a que también se divorciara de la formación verde.

Quizá su pasado popular sea suficiente para apoyar a Del Cid o quizá, los insultos recibidos por militantes del PP y su salida de la formación hagan que sea aún más reacia.

Antonio Sevilla, líder de Vox

Vox aún no se ha pronunciado respecto a quién respaldará, pero no sería una sorpresa que Antonio Sevilla siguiera los pasos del «pacto a la andaluza» y diese su apoyo a Del Cid. La formación en Torremolinos ha estado lidiando con el caso Orgullo que ha levantado Cuín, incluso Sevilla puso en manos del partido su acta como concejal y la coordinación de Vox en el municipio.

La Ejecutiva Provincial apoyó a Sevilla en todo momento, señalando a Cuín como única culpable de la crisis que había vivido el partido tras su aparición en los actos del colectivo LGTBI.

Avelina González, respaldada por Fernández Montes

Por Mi Pueblo, lista encabezada por Avelina González, irrumpió en el Ayuntamiento torremolinense con un puesto. Esta formación también podría tener la llave de la gobernabilidad, aunque el pasado popular de su Presidente, Pedro Fernández Montes, también podría influir en la decisión.

Fernández Montes ha sido alcalde del municipio casi por 20 años, su salida del PP 43 años después de su afiliación puso fin a la guerra interna que se generó en el partido tras el cuatripartido formado para desalojar al «alcalde perpetuo» de su asiento. Costa del Sol Si Se Puede, IU, Ciudadanos y PSOE, se aunaron para proclamar a José Ortiz alcalde del municipio, dejando a Fernández Montes batallando por controlar la agrupación local.

Desterrado a la oposición en 2015, entregó su acta como concejal y no ha sido hasta marzo de este 2019 cuando ha puesto fin a su relación con el Partido Popular. Herido en el orgullo, el hombre que controlaba hasta la última coma que se leía en la televisión local, se rebeló en lo que eran sus últimos bocados dentro del PP e intentó por todos sus medios que Del Cid no se hiciese con el poder, pero no lo consiguió y acabó presidiendo Por Mi Pueblo y cerrando la lista de la formación en las pasadas elecciones.

Ahora, su voz podría tener peso en la decisión que Avelina González tome este sábado en el Pleno del Consistorio.