Ciudadanos da la Alcaldía de Mijas al PSOE en el último suspiro

J. J. Madueño @abcdesevilla Málaga Actualizado: 05/07/2019 14:22h

Mijas deshojó la margarita al fin. En un pleno tenso por la incertidumbre, que no por las formas, el PSOE se hizo con la Alcaldía. José Antonio González, el nuevo alcalde del municipio, se secaba el sudor antes de comenzar la votación. No las tenía todas consigo, pese a que 15 minutos antes los ediles de Ciudadanos habían entrado en el despacho para decirle que iban a votarlo. «Ha sido un momento antes», reconocían los afiliados al tanto de la negociación. Josele González, como se conoce popularmente al nuevo regidor incluso había pedido a sus padres que no fueran al pleno para ahorrarles el mal trago de no verle investido. «Les pido perdón, porque lo estarán viendo desde casa», aseguró el nuevo regidor.

La nota prensa preparada por el PSOE era de un grupo que iba a ocupar la oposición. El propio alcalde dijo que su discurso era de «no investidura» y que no tenía nada preparado para lo que había ocurrido. Pero esa reunión, un suspiro antes de las 12.00 horas, cambió el destino del municipio. El bastón de mando que iba a ser para los populares en minoría, se fue a manos del POSE sin conseguir nada a cambio de momento.

En los próximos días, ambas formaciones se tendrán que sentar a negociar un gobierno. El PSOE siempre ha estado a la espera de lo que decidiera Ciudadanos, en la retaguardia esperando a que se consumara el pacto con el PP o se cerraran todas las puertas entre dos formaciones con rencores insuperables. La presión de las ejecutivas provinciales y regionales no han conseguido horadar esa rivalidad, que acabó estallando en el recuento de votos de los ediles.

Allí el candidato socialista obtuvo 14 votos a favor. Una mayoría absoluta que le da el derecho a tomar el bastón de mando, de momento con otros siete compañeros socialistas de viaje. «Es una decisión de estabilidad y ahora ya se verá», reconoció Juan Carlos Maldonado, portavoz de Ciudadanos a ABC, quien deseó éxito al regidor entrante. En la misma línea de estabilidad estuvo Josele González, hablando de «dar estabilidad al municipio» y reconociendo a Ángel Nozal su gestión como primer edil hasta 2015, que dijo iba a poner en valor por ser positiva.

En este sentido, el más beligerante fue Nozal, quien cargó contra Ciudadanos ofreciendo la mano a los socialistas para dar «estabilidad» al municipio. «Tendrás un colaborador para defenderte de las cornadas que en breve te meterán en Ciudadanos», dijo el portavoz de los populares, después de felicitar al nuevo alcalde Mijas, que ha devuelto a la Alcaldía de este municipio al PSOE ocho años después para recuperar uno de los bastiones históricos socialistas de la provincia de Málaga.