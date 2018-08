Medio Ambiente Coche y oficina al lado de casa para un cargo a dedo de la Junta de Andalucía El Sindicato Andaluz de Funcionarios denuncia el uso indebido de un vehículo oficial por parte del coordinador de Medio Ambiente de Málaga

F. del Valle

Málaga Actualizado: 12/08/2018 08:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Entre Ronda y Málaga capital hay unos cien kilómetros de distancia. Y ése es el trayecto que según el Sindicato Andaluz de Funcionarios recorre prácticamente a diario un vehículo adscrito a la Delegación Territorial de Medio Ambiente. ¿La causa? Transportar al coordinador provincial de esta consejería, José Montes Rincón, entre su domicilio, en la ciudad del Tajo, y la sede de la Delegación en la calle Mauricio Moro. Se trata de un funcionario que ocupa un cargo de libre designación desde 2013, y cuyas funciones contemplan la organización y dirección de todos los agentes forestales de la provincia.

Una irregularidad que según esta fuerza sindical constituye un «incumplimiento flagrante de la normativa», amén de una «clara discriminación» en cuanto a las «duras» políticas presupuestarias aplicadas sobre los agentes de medio ambiente. La cuenta que realiza llega a los 4.000 kilómetros mensuales para el desplazamiento entre la casa y la oficina del trabajador, del que recuerda que cuando concurrió a la plaza que ahora ocupa aceptó las características del puesto. Y entre ellas no se encuentra la indemnización por desplazamientos a la localidad en que ha de desempeñar su trabajo ni ningún tipo de prebendas similares.

El SAF ha presentado un escrito exigiendo al delegado de este área copia del registro en el que se refleje la información diaria de los servicios realizados por el funcionario, las órdenes de viaje del coordinador y que se justifique por qué el coche en cuestión —un Renault Megane— no está rotulado, como también marca la normativa sobre identidad corporativa.El sindicato no descarta acudir al fiscal puesto que entiende que estos hechos pueden representar un delito de malversación de fondos públicos y administración desleal.

En efecto, en conversación con ABC Montes Rincón reconoce que reside en Ronda, pero asegura que es allí donde tiene su oficina y niega que se desplace diariamente hasta la capital malagueña. Fuentes de Medio Ambiente consultadas por este periódico califican asimismo de «disparatado» el cálculo de kilómetros realizados por el coche por el SAF, que reducen a la mitad de lo denunciado. Además, también aseveran que el centro base de trabajo de este funcionario es la oficina que la Delegación tiene en Ronda y que utiliza el coche en cuestión«para necesidades del servicio, reuniones en la sede de la Delegación y la visita a otras unidades territoriales de la provincia».

Sin embargo, tanto la resolución del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el que viene publicado el nombramiento de Montes Rincón como la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Medio Ambiente reflejan claramente que el destino del coordinador provincial es Málaga.

Desde la Delegación Territorial se defiende que «el medio natural está más concentrado en Ronda». «Hay más agentes allí que en las demás demarcaciones». Pero también terminan reconociendo que el hecho de que el domicilio del funcionario esté en Ronda ha pesado en la decisión de permitirle que opere desde allí, aludiendo a la capacidad de «autoorganización» de la Delegación Territorial. Para el sindicato, estas explicaciones no despejan las irregularidades. Y creen además que el hecho de que el coche no tenga ningún tipo de rotulación deja claro que se quiere mantener oculto el verdadero uso que se le da. «El coordinador tiene un coche provisional que viene transferido. Es antiguo y por eso no tiene serigrafía».