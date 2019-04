28A. Elecciones Generales Una cofradía de Málaga pide a Casado, Rivera y Abascal que no vayan al traslado de su Cristo La hermandad de la Buena Muerte, con la que desfilan los legionarios no quiere contagio de imágenes electorales en sus actos

Podía haber sido la foto de la plaza de Colón, pero en Málaga, en Jueves Santo y ante el desfile de los caballeros legionarios que cada año portan la imagen del Cristo de la Buena Muerte para trasladarla desde la capilla en la que se encuentra durante todo el año al trono en el que procesiona esa tarde por las calles de la ciudad.

No se dará, finalmente. La cofradía de Mena, la que mayor fervor popular suscita en la capital malagueña, ha pedido por carta a los líderes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox que no asistan al traslado de su Cristo para que ese acto no se convierta «en un asunto electoral que quite protagonismo al hecho religioso» dada la proximidad de las elecciones del 28 de abril.

En un principio, estaba prevista la presencia de al menos dos de los candidatos de estos partidos al solemne acto del mediodía en la plaza de Santo Domingo. Tanto Pablo Casado como Santiago Abascal iban a estar presentes. Mientras, fuentes de Ciudadanos explican a ABC que habían concertado una «visita privada» de Albert Rivera a la cofradía.

Sin embargo, la junta de gobierno de la hermandad, famosa en toda España por el acompañamiento que de sus titulares hacen los legionarios que cada Jueves Santo desembarcan en el Puerto, ha preferido que el traslado de su Cristo no se contagie de imágenes electorales.

Así, la cofradía ha remitido tres cartas personales a los candidatos en las que les pide que no asistan al acto, en el que suele congregarse una notable representación de autoridades del Estado. Según ha adelantado «Sur» la decisión se ha tomado en una reunión extraordinaria celebrada entre la junta de gobierno y el consejo de la Congregación de la hermandad.

El año pasado, hasta cuatro ministros se dieron cita en la explanada donde se celebra el traslado. María Dolores de Cospedal (Defensa), Juan Ignacio Zoido (Interior), Rafael Catalá (Justicia) e Íñigo Méndez de Vigo (Educación y Cultura) estuvieron presentes.

Cospedal, en 2017, había roto un vacío de doce años sin la asistencia del titular de Defensa. Este año, la actual ministra, Margarita Robles, no asistirá, según ha confirmado la propia cofradía de Mena, informa J.J. Madueño.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, presidiendo el acto en 2017 - F.SILVA

La petición de Mena ha desbaratado algunas agendas de los candidatos. Fuentes del PP han afirmado a ABC que la visita de Pablo Casado está ahora «en el aire». Sus planes iniciales eran pasar la mañana en la capital malagueña antes de desplazarse por la tarde a Sevilla para participar en la «Madrugá».

Mientras, fuentes de Vox han manifestado a ABC que desde la dirección nacional de su partido «entienden perfectamente la postura de la cofradía y la comparten»m por lo que Santiago Abascal estará presente en el desembarco «como un ciudadano más».