Conflicto por un coche de Protección Civil de Málaga que entró a Gibraltar a por chocolatinas

Un coche de Protección Civil del municipio de El Burgo en la Sierra de la Nieves de Málaga ha protagonizado el último incidente con Gibraltar. Los cuatro operarios de la agrupación malagueña acabaron un servicio este domingo en Manilva y decidieron acercarse a Gibraltar a por unas chocolatinas. La idea la comunicaron al Ayuntamiento del municipio, que accedió a la petición de sus voluntarios sin darle la mayor importancia. Sin embargo, la presencia en el Peñón de estos ha encolerizado al ministro principal de la Roca, Fabián Picardo.

Los cuatro operarios pasaron la frontera y buscaron la primera tienda abierta para realizar las compras, sobre todo unas chocolitanas y algo de queso. En ese momento, el vehículo en el que viajaban fue identificado en el Peñón como «oficial», puesto que era uno de los coches de Protección Civil con las pegatinas naranjas, las luces de emergencia y el escudo pertinente.

Los vecinos le hacían fotos por las calles y un aviso activó a la Royal Police. Los agentes interceptaron al coche intruso cuando estaban en la tienda haciendo la compra de algunos comestibles, registraron el automóvil y los detuvieron. Les preguntaron que estaban haciendo allí y revisaron todas las pertenencias por si llevaban armas. Al final, los condujeron hasta la verja para que abandonaran la colonia inglesa dos días después de que Picardo fuera reelegido como máximo responsable de la Roca.

The incident today whereby Spanish "Proteccion Civil" officers have not been stopped when driving across our border is more than just concerning. I am asking all relevant bodies to explain to me how on earth this has happened & to ensure it does not happen again. The viral video: pic.twitter.com/viwggqGARY