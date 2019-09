TURISMO La Costa del Sol esquiva la quiebra del gigante Thomas Cook Sólo una decena de hoteles en Torremolinos tienen clientes de este operador y ya disponen de un vuelo de vuelta

J.J. Madueño @JJMadueno Málaga Actualizado: 23/09/2019 18:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Costa del Sol se declara a salvo, por el momento, de la quiebra del turoperador británico Thomas Cook. Actualmente sólo hay una decena de hoteles de la provincia con clientes alojados a través de paquetes vacacionales de este gigantes turístico y tienen garantizados sus vuelos de regreso a bordo de otras compañías aéreas. En concreto, hay unos 120 clientes de Thomas Cook procedentes de Alemania, Holanda, Bélgica e Inglaterra alojados en distintos hoteles de Torremolinos de la cadena MS Hoteles, pero con sus vuelos de regreso garantizados en otras compañías.

Los empresarios malagueños ya estaban preaprados para este momento. Según informa la empresa pública Turismo Costa del Sol en un comunicado, hace dos años que este operador turístico no tiene un vuelo directo a la Costa del Sol. De hecho, Thomas Cook «no deja viajeros ni vuelos cancelados en el aeropuerto de Málaga durante esta semana», según Aena.

Desde la asociación de hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) se viene instando a sus asociados a buscar fórmulas alternativas. Ya cuando estalló la crisis, la propia Aehcos reconocía que este destino andaluz había aprendido a hacer las cosas de otra forma y la mayoría de las reservas ya no se hacían por touroperadores, sino directamente con los hoteles de la zona. Esto aminoró hace meses los efectos negativos de la crisis de esta compañía y ahora hace lo propio ante la quiebra.

Esta situación nada tiene que ver con el impacto que en las islas Canarias y Baleares, que concentran la actividad del mismo en España. Y es que de los más de 850.000 plazas que el operador preveía operar entre el pasado mes de mayo y diciembre en España, más de 650.000 están concentrados en estas islas. De las 395.000 plazas previstas hacia España entre septiembre y diciembre no hay, según un informe de Turismo Costa del Sol, ninguna que opere al aeropuerto de Málaga.

Pese a esto, se han mantenido contactos con el director de la Oficina Española de Turismo de Londres, con la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, con ABTA (Asociación de Agentes de Viajes Británicos), quienes han confirmado su preocupación aunque insisten en que no parece que el problema vaya a tener especial incidencia en el destino.

Contactos con Londres

Precisamente, el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha informado de la creación este mismo lunes de un grupo de trabajo para estudiar los posibles efectos que la quiebra Thomas Cook pueda tener para el destino. Del mismo modo, se ha puesto en contacto con el Consulado de Reino Unido en Málaga para colaborar con posibles afectados en la provincia.

Este punto será abordado en una reunión de la Comisión Permanente y del Foro de Turismo prevista para este lunes. En este grupo de trabajo se estará muy atento a los acontecimientos. No obstante, ha precisado Salado, que «todos los turistas están cubiertos por la normativa de viaje y su repatriación está asegurada».

Francisco Salado ha resaltado que la Costa del Sol no sea de los destinos más afectados por el cese de las operaciones del operador turístico: «Creo que es porque estamos haciendo bien los deberes, porque hemos trabajado para no depender tanto de los turoperadores y para diversificar mucho más entre empresas que traen visitantes y por ir también directamente al turista a su casa, para que contraten a través de Internet». La caída de Thomas Cook, a juicio de Salado, «va a afectar, pero no es tan preocupante como parecía al principio».