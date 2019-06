ORGULLO LGTBI La ex edil de Vox que acudió al Orgullo de Torremolinos: «La foto fue una encerrona de Cs y el PP» Lucía Cuín, quien ha abandonado el partido pero no ha entregado su acta, ha asegurado que ella estaba en un segundo plano en el balcón y que ambas formaciones le «azuzaron» para hacer la foto del posible pacto.

El despliegue de la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento de Torremolinos daba el pistoletazo de salida a la festividad, pero también a una guerra interna en Vox. La número dos de la formación liderada por Santiago Abascal acudió al acontecimiento, algo que no ha sentado bien en el partido y que ha terminado con la salida de Lucía Cuín, aunque ha asegurado que no va a entregar su acta de concejal porque «no ha hecho nada malo». Acudió avisando al número uno de la lista en el municipio. Se quiso quedar en segundo plano, pero afirma que Ciudadanos y el PP le «azuzaron» hasta la primera fila para hacer la foto del posible pacto. Unos días después de la polémica la tilda de «encerrona».

Cuín ha reconocido a ABC que ha pasado «una semanas muy complicada. Ha sido mortal y esta que me espera creo que va a ser peor». Aún así se considera una persona luchadora y que vela por los intereses de su pueblo, Torremolinos, donde se ha criado. Defiende las tradiciones y la cultura española y continuará haciéndolo, por eso asevera que seguirá «para adelante con muchas ganas y mucha ilusión».

¿Conocía la posición de Vox ante el colectivo LGTBI? Si es así, ¿por qué lo hizo entonces?

Conocía la posición, pero me empecé a involucrar y empecé a escuchar durante la campaña que llevaban en las filas a personas homosexuales y que, incluso, había un chico negro en Barcelona. Entonces pensé que no eran tan radicales.

Desleal, que se afilió a Vox por un asiento, traición... Son algunos de los comentarios que le han dedicado. ¿Cómo lo está afrontando?

No me metí en Vox ni por un asiento, ni por un sueldo, ni por dinero o popularidad. Soy una persona bastante activa en mi pueblo. Soy de una familia de aquí de toda la vida y, por suerte o por desgracia, me conocen bastante. La mayoría saben que soy muy activa en los actos de Torremolinos. Entonces, me está sentando bastante mal porque estoy sufriendo muchísimo acoso y amenazas, diciéndome que suelte el acta y que soy una sinvergüenza. En definitiva, mucha presión.

¿Cómo es la relación con sus ex compañeros?

La verdad es que apoyo interno, cero. Ninguno. Al principio, el número uno me dijo que me entendía, después no he sabido nada más de él. Me están atacando. Entré con un grupo de personas que consideraba que íbamos a luchar por Torremolinos. Es verdad que siempre no puedes coincidir al 100% con la mayoría de un partido, pero se asemeja bastante a mi pensamiento y pensé: vamos a ello.

Entonces, avisó.

Dije que iba a ir a lo del colectivo a mi número uno. Él me lo autorizó y me dijo que ya veríamos cómo lo toreábamos, por así decirlo. Al día siguiente empecé a salir en las noticias. Por cierto, la foto fue una encerrona de Ciudadanos y Partido Popular, sobre todo, del PP para propiciar una foto de los tres partidos en el balcón para poder proclamar un pacto. Yo me quedé detrás, en un segundo plano, y me azuzaron por el tema de la foto. Cuando salió la noticia me llamó el presidente provincial diciéndome que desde Madrid estaban solicitando mi acta. Pregunté que quién y nadie me sabía decir. Me dijeron que escribiese una carta de arrepentimiento y entregase el acta y yo dije que no iba a hacerlo.

En el comunicado emitido por Vox se le acusa de no haber entregado firmado el Protocolo de Anticorrupción Urbanística. ¿Es así?

Tengo la prueba en mi correo de que me llegó la prueba del Protocolo el día de antes de que se hiciese formal, pero ya había dimitido. Así que no lo voy a firmar. Están intentando atacar por ahí pero me trae sin cuidado. Soy una persona que no le tengo miedo a eso porque lo poco que tengo, lo tengo legal. Creo en la justicia y por ahí no me van a poder atacar.

¿No ve incoherente quedarse como concejala al ser listas cerradas?

Aquí ha sido uno de los municipios donde Vox ha sacado uno de los mejores resultados de la provincia. No considero que sea por mí, pero le he pedido el voto a muchísima gente, entre ellos, a amigos homosexuales. Apenas personas que concurren en la lista son de Torremolinos. No considero que sea un logro mío porque hemos trabajado todos en grupo, pero ¿por qué voy a entregar mi acta? Yo empecé para luchar y hacer cosas buenas para mi pueblo. Lo que sí que no veo coherente es que me soliciten que la entregue por acudir a un acto.

¿Se ha decidido ya a qué lado de la balanza se va a inclinar? ¿Psoe de Ortiz o PP de Del Cid?

La gente dice que yo soy la llave. Estoy sufriendo muchísimas presiones. Desde los 18 he militado en el PP, me quité porque no estaba a favor de ciertas cosas que veía y, si no estoy a favor de algo, me voy. Sé dónde está la puerta. La gente dice que soy la llave, pero primero tendrá que decidir Ciudadanos porque, si apoyan al PSOE, suman 10 y más los 3 Podemos, ya forman Gobierno. En cambio, sin el apoyo de Ciudadanos el PP solo tiene 9. Aún no sé, es complicado.

¿Qué cree que podría hacer Ciudadanos?

¿Ciudadanos va a apoyar a un Gobierno de PP y Vox cuando me han expulsado, aunque yo solicitase la baja, por ir a un acto del colectivo LGTBI? ¿En serio? Entonces Ciudadanos puede decir que Vox es un partido homófobo y que no van a pactar con ellos. Entonces al PP se le acaban las cartas. No sé lo que voy a hacer porque no lo tengo claro. Primero lo tendrá que hacer Ciudadanos.