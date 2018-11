Elecciones en Andalucía 2018 Moreno se pregunta dónde está Díaz mientras las autoridades del Peñón se ríen «a carcajadas de España» El presidente del PP andaluz ha instado a que «nadie se equivoque de papeleta» en las próximas elecciones andaluzas

Isabel Ruiz

@isaruiz9 Málaga Actualizado: 25/11/2018 18:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«El Partido Popular siempre ha puesto los intereses de España encima de la mesa». Así lo hizo el ex presidente Mariano Rajoy, quien hizo una negociación «tenaz y rigurosa» para que cuando llegase el Brexit fuese España quien tuviese la última palabra, tal y como ha recordado este domingo el candidato popular a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Ahora el PSOE de Pedro Sánchez quiere tirar por la borda todo lo conseguido, demostrado así su «incapacidad, inoperancia e inutilidad» del Ejecutivo socialista. Mientras tanto, «¿dónde está Susana Díaz?, ¿no tiene nada que decir sobre la negociación de Gibraltar?, ¿En serio no tiene nada que decir mientras las autoridades del Peñón se ríen a carcajadas de España?» se ha preguntado Moreno.

Con el Brexit más latente que nunca y las negociaciones sobre Gibraltar en boca de muchos, el Partido Popular tiene la vista puesta en aquellos que saldrán perjudicados. Esta situación deja «una enorme inseguridad jurídica para los miles de españoles que trabajan en la roca» ha apuntado Moreno, quien se ha considerado «humillantes» las palabras del primer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, en las que afirma que el acuerdo del Brexit sobre el Peñón son «papel mojado».

Ante esta situación de «inestabilidad», el líder de los populares en Andalucía ha asegurado que las autoridades, en referencia a Picardo, «se ríen a carcajadas», dejando «mal a los españoles» ante la incompetencia del Gobierno socialista, quienes «no entienden lo que es España y no creen en este país». «Ayer nos dice que es un acuerdo histórico, en el que España volvía a tener capacidad de decisión sobre el futuro del Peñón» ha resaltado Moreno, quien ha apuntado que a Sánchez «le han metido un gol por la escuadra con la negociación entre la Comisión Europea y Reino Unido».

Moreno, quien ha acudido a un acto de Nuevas Generaciones en Torremolinos (Málaga), ha trasladado a sus afiliados que, a siete días de las elecciones, «las cosas van bien. Lo noto en la calle. Cada día que pasa estamos más cerca de producir ese cambio» y para ello, ha instado a los andaluces a que «no se equivoquen de papeleta» el próximo 2 de diciembre. Desde el PP se van a poner a trabajar nada más entrar en San Telmo, para que «no haya lamentaciones», no piensan defraudar a sus votantes y no van a dar la espalda a los más jóvenes.

«Los jóvenes andaluces son motor de cambio» y, por eso, es «de vital importancia» que regresen a su tierra, porque no se puede permitir que «les roben el futuro». La formación trabaja «mano a mano» con Nuevas Generaciones del Partido Popular para conocer las necesidades de quienes sufren las consecuencias de un Gobierno socialista de casi 40 años. El paro juvenil, la poca probabilidad de independizarse o la pequeña oferta de plazas en la Formación Profesionales está en la lista de quehaceres de Juanma Moreno, quien aplaude las iniciativas «formidables» que NNGG le ha presentado para su programa.

La idea «estrella» es el abono transporte, «fundamental» para ir a estudiar o trabajar, pero no es la única que impulsarán cuando Juanma Moreno sea presidente. El Plan Primera Vivienda prevé una ayuda de 10.800 euros, para que los jóvenes puedan empezar su vida sin ser una carga económica para sus progenitores. En materia económica, desde el Partido Popular han recordado que el BMI -la Bajada Masiva de Impuestos- será un «gran beneficio para todos», porque no es justo que los herederos tengan que pagar el impuesto de sucesiones. Los asistentes no han evitado ponerse en pie y aplaudir a su presidente cuando éste ha asegurado que «es anormal que un hijo pague un impuesto cuando sus padres ya lo han pagado durante toda una vida».

La presidenta de NNGG en Málaga, Loli Caetano; el presidente regional, Enrique Rodríguez; así como el presidente estatal, Diego Gago; han estado apoyando a Juanma Moreno, quien ha querido desmentir los tópicos que se suelen tener sobre los jóvenes: «que no les interesa la política y que no votan al PP». El líder popular andaluz ha mirado a su alrededor, estaba rodeado de jóvenes andaluzas, quienes conocen que «el motor del cambio el el Partido Popular».

Gago ha mostrado todo su apoyo a Moreno y ha invitado a todos los andaluces jóvenes a unirse a Nuevas Generaciones, donde «no se juzga, se escucha, no se imponen moralidades y se apoya». «NNGG merece la pena y solo así, cambiaremos las cosas».

El Presidente de los afiliados más jóvenes del PP ha querido dedicar unos minutos de su intervención para recordar que este domingo es el Día Internacional contra la Violencia Machista. «Las mujeres no deben tolerar ni un solo gesto machista. Denunciad ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ante la justicia y, si hace falta, en nuestro partido. Estaremos para acabar con esta lacra social».