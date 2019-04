HOMICIDIO Se entrega en Málaga la hija de una anciana hallada muerta en un desahucio en A Coruña La mujer fue arrestada por homicidio y está detenida a la espera de ser trasladada a Galicia donde la Justicia evaluará su caso

Entró en la Comisaría Provincial de Málaga el pasado lunes, se identificó y dijo que iba a entregarse. En ese momento, se comprobó que había una requisitoria sobre ella por presuntamente haber matado a su madre en A Coruña. Se trata de la hija de María de la Cruz Fachal de 72 años, la anciana que fue hallada sin vida en su casa de la calle Perú de la capital gallega cuando fueron a desahuciarla.

El cuerpo sin vida de la mujer estaba en una de las habitaciones de la vivienda tapado con un manta. La hija ha sido detenida, como adelanta «La Opinión de Málaga», por este supuesto homicidio el pasado 26 de marzo. Un crimen que confesó en una carta que, en un principio, pareció de suicidio y en la que pedía rezar por el alma de su madre.

Tras comprobarse los hechos, se puso a disposición del Juzgado de Instrucción 9 de Málaga, que se ha inhibido a favor de la sede judicial de A Coruña donde se instruye este caso de presunto homicidio, en el que la hija de la fallecida habría confesado el crimen en una carta dirigida a «su señoría».

En el escrito, la detenida explicaba que Mari Cruz ya se intentó suicidar «tomando varias cajas de paracetamol» y que, cuando la supuesta víctima y su hija estaban desayunando discutieron por el desahucio. «No sé cómo acabé asfixiándola con la almohada», afirmaba la misiva, que adelantó «La Voz de Galicia» el mes pasado.

Miedo al desahucio

«No sé qué me pasó», proseguía la detenida, que señalaba que si madre tenía miedo a «quedarse sin casa» y que no dejaba de decir que «tenía que morir». «No sé cómo pudo pasar, después intenté reanimarla, pero ya no respiraba», remarcaba en la carta, que es la principal prueba para demostrar su supuesta culpabilidad en los hechos.

El resultado preliminar de la autopsia de la anciana reveló que el fallecimiento se produjo por la asfixia provocada por una almohada. La autora de la carta dejó aquel día otro mensaje inquietante al afirmar que se reuniría con la finada. «Volveré a casa y allí pondré fin a todos los problemas», dejaba escrito en la misiva, que obra en poder del juzgado que lleva el caso y en que pedía que se hicieran cargo de sus perritas.