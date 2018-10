ESTAFA Estafan a más de un centenar de personas en Marbella con falsos paquetes vacacionales La Policía Nacional ha efectuado dos detenciones en relación a estos hechos y estima que el supuesto fraude cometido puede llegar a los 320.000 euros

La Policía Nacional investiga una supuesta estafa masiva en Marbella con falsos paquetes vacacionales. Según relatan algunos afectados, se les vendieron viajes y vacaciones que abonaron, pero que no fueron contratados. Cruceros, visitas a Disney para toda la familia o estancias en resorts de la costa gaditana eran abonados a una cuenta corriente particular, para que luego la supuesta agente de viajes no contratara el servicio.

Desparecían las vacaciones y el dinero del cliente. Según los datos confirmados por los agentes que investigan el caso, se han presentado más de un centenar de denuncias. «La cifra va creciendo», avisan fuentes de la investigación.

Según los datos ofrecidos a ABC, la estafa podría superar los 320.000 euros y hay dos detenidos por estos hechos en Marbella, que pasaron este pasado miércoles a disposición judicial. Se trata de una mujer de 58 años y de un hombre de 54 años. Según algunos afectados, es el dueño de una de las agencias de viajes con las que colaboraba la detenida, que era una agente «freelance» de, al menos, dos oficinas de viajes de Marbella.

Estafa y apropiación indebida

Los dos detenidos fueron puestos en libertad con cargos el miércoles, tras tomarles declaración en el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella. Están investigados por un presunto delito de estafa continuada y por otro de apropiación indebida. Se les ha impuesto la medida de tener que comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. También se les ha retirado el pasaporte y se les ha prohibido salir del país.

La detenida captaba a los clientes en la calle, según los afectados, o en grupos laborales. Entre los presuntos estafados estarían funcionarios del Ayuntamiento e incluso policías. Les diseñaba las vacaciones y sus clientes le hacían una transferencia, que llegó a ser, en algunos de los casos, superior a los 6.000 euros. Luego la detenida les contestaba con un correo electrónico que estaba todo correcto y que había recibido el dinero.

Viajes fallidos

El problema es cuando iban a efectuar el viaje y, supuestamente, este no había sido contratado. El caso estalló en pleno puente de la Hispanidad. Varias familias tenían acordados paquetes para Disney, que no resultaron. Los afectados se agolparon en la puerta de la Comisaría de Marbella para denunciar. Durante dos días se estuvieron presentando más de un centenar de denuncias contra esta supuesta agente de viajes.

Entre los damnificados que se encontraban en Comisaría de Marbella estaban dos propietarios de agencias de viajes de la ciudad, que también decían haber sido estafados por la detenida al usar su negocio para cometer las presuntas fechorías.