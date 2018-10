SANIDAD Los facultativos malagueños piden un mediador en Sevilla para desbloquear la huelga El presidente del Sindicato Médico, Antonio Martín, cree que «se ha alcanzado el techo de las negociaciones en el ámbito provincial»

Los médicos de la provincia de Málagacontinúan su lucha y, aunque estén acercando posturas, han pedido a la Junta de Andalucía un mediador para tratar el desbloqueo de la huelga en Sevilla.«Se ha alcanzado el techo de las negociaciones del ámbito provincial, y está al alcance de un acuerdo que podría poner fin a dicho conflicto» ha asegurado el presidente del Sindicato de Médicos de Málaga, Antonio Martín.

La plataforma Basta Ya junto con el sindicato han presentado un escrito registrado en la Delegación de Salud de Málaga para solicitar un «interlocutor regional para los temas que escapan al Servicio Andaluz de Salud provincial».

Los facultativos, que iniciaron sus protestas el pasado 15 de octubre, trabajaron la semana pasada en una nueva contraoferta con medidas que son competencia del ámbito provincial, pero que «no encuentran todavía respuesta en las que deben solucionarse desde Sevilla», según han explicado desde el Sindicato Médico de Málaga.

«Se entienden que las negociaciones avanzan», pero no pondrán fin al conflicto mientras los representantes de los huelguistas malagueños no obtengan una respuesta a determinadas preguntas desde San Telmo. Los profesionales sanitarios han dejado claro en más de una ocasión que hay puntos que son innegociables y que no están dispuestos a echarse atrás con los cupos de médico/paciente, la cobertura por circunstancias previsibles o el pago de horas extra por falta de sustitutos, además de los diez minutos por consulta.

Ante la falta de respuesta por parte de la Junta de Andalucía, los médicos malagueños continuarán con la huelga, que está siendo seguida «por un gran número de facultativos y un gran movimiento ciudadano y mediático», según han mantenido desde el sindicato.

Los profesionales de Huelva siguieron el paso de los malagueños de cara a las movilizaciones, a las que pretenden sumarse los sanitarios de Cádiz y Granada. Ambas provincias están a la espera de celebrar sendas asambleas de sus afiliados para ver la idoneidad de convocar paros y seguir los pasos de sus compañeros onubenses y malacitanos.