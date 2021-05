DOBLE BODA Firmas falsas, traiciones y una boda: el embrollo que puede encarcelar a la exalcaldesa socialista de Ronda La Fiscalía pide seis años de cárcel para la regidora, un concejal y la hija de este por falsedad documental y estafa

J.J. Madueño Ronda Actualizado: 01/05/2021 13:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El problema de Laura fue que lo quiso todo. La hija del concejal de Ronda tenía que incorporarse a trabajar como enfermera de la UCI del Hospital de la Serranía el 21 de junio de 2017. Pero había concertado su boda para solo unos días antes de que comenzara su contrato. Concretamente, el sábado anterior. Si empezaba a trabajar no se podía ir de luna de miel... y sobre todo no podía cobrarla al no ser aún trabajadora del SAS.

La solución parecía fácil. Quién se iba a dar cuenta. En el expediente, se hizo constar que el enlace había sido el 21. Un miércoles. Así la novia comenzó su contrato con un permiso laboral retribuido. Cobró 1.046,60 euros