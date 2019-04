Caso espionaje La Fiscalía investiga el espionaje a concejales de Mijas Abre diligencias a raíz del escrito del Partido Popular, que fue ampliado con el informe de auditoría del perito, por supuestos delitos contra la intimidad e informáticos

La Fiscalía de Málaga ha entrado a investigar el supuesto espionaje a concejales y trabajadores del Ayuntamiento de Mijas. Se han abierto diligencias a raíz de un escrito del PP poniendo los hechos en conocimiento de Anticorrupción. Lo hace también con la ampliación de ese mismo escrito en el que se adjuntó el informe firmado por dos peritos sobre la aparición de programas espías en los ordenadores de la empresa pública Mijas Comunicación.

El Ministerio Público busca aclarar si se ha cometido un delito contra la intimidad y otro ilícito informático. A esto se verá si se unifica la denuncia presentada por el PSOE, que también puso en conocimiento de la Fiscalía el informe de la auditoría y los hechos narrados por el perito ante el consejo de administración de la empresa Mijas Comunicación. Se prevé que esta denuncia sea unificada con la del PP. Costa del Sol Sí Puede ha denunciado este jueves por registro de entrada.

El documento presentado por el PP ante la Fiscalía narraba que se había detectado en los ordenadores de la empresa pública que gestiona los medios de comunicación locales «sofisticados software de espías, los cuales son muy difícil de detectar» y con los que «se tiene total control del ordenador». Relataba que a los miembros del consejo se les mostró «una cámara espía diminuta que graba imagen y sonido» y explicaba que uno de los trabajadores tenía los programas «muteados».

En el mismo escrito explicaban como este trabajador «se niega a dar el móvil», pasando una llamada de su abogada al perito que hacía la auditoría –la cual le indica al empleado que se lo dé–, le advierte al profesional informático que «su mujer es cargo de confianza del alcalde» y que «tiene pruebas para el mayor caso contra el alcalde del 2019» –información que adelantó ABC–.

Niegan cautelares contra el perito

La apertura de investigación, por parte del fiscal, llega después de que el alcalde revelara los antecedentes policiales del perito que llevaba a cabo la auditoría. El regidor, Juan Carlos Maldonado, denunció la actuación del informático por tener «sospechas de que era un fraude». La denuncia se produjo por «estafa» ante la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción 2 de Fuengirola abrió diligencias de investigación.

En la rueda de prensa del miércoles el alcalde explicó que al perito se le contrató para recuperar unos datos y que entonces «empezó una película auspiciada por un profesional de las artes escénicas con actuación de Óscar». «Alegaba ser perito judicial con un chaleco, placa, trolley y precintando mobiliario», apuntó Maldonado, que dijo que «parecía la Udyco». «Se erigió como perito judicial de oficio con pruebas de delitos fragantes», apostilló el alcalde, que dijo que este profesional no tenía mandato judicial y que pidió 6.000 euros porque había «delitos muy graves y tenía que seguir investigando».

Sin embargo, la Fiscalía se negó a que se tomaran medidas cautelares sobre la actuación de este auditor. En la denuncia el alcalde de Mijas solicitó que el informático no pudiera seguir trabajando y pidió que tomaran medidas para que no volviera a entrar en la empresa dadas sus sospechas, pero la Fiscalía se negó a adoptar estas medidas porque no existe delito en su actuación ni tampoco incumplimiento del contrato con Mijas Comunicación.