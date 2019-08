El Gobierno dice que el peaje en las autovías fue «un avance de una reflexión» del ministro Ábalos La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado en Málaga que se volverán a sentar con el PNV de cara a la investidura

Isabel Ruiz @isaruiz9 Málaga Actualizado: 17/08/2019 13:58h

A principios de esta semana el ministro de Fomento, José Luís Ábalos, planteaba introducir un precio «simbólico» a las autovías para así hacer frente al coste que supone conservar y preservar la red. Una propuesta que no ha tenido buena acogida entre las otros colectivos como partidos políticos y que ha llevado al Gobierno de España a recular. Este sábado, durante su visita a la feria de Málaga, la vicepresidenta del Gobierno en funciones y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha asegurado que fue «el avance de una reflexión» del ministro.

Una propuesta convertida en ocurrencia, que respaldan con un «habrá que tomar decisiones». Calvo, quien ha querido zanjar el tema rápido, ha aseverado que el Ministerio «estaba en una decisión equilibrada entre los intereses económicos. Evidentemente, del Estado y, naturalmente, de los intereses de igualdad de los españoles para circular de la manera más cómoda, segura y rápida posible».

La ministra en funciones ha atendido a los periodistas en la céntrica calle Larios, donde se ha reunido con sus compañeros del partido en Málaga para, después, disfrutar de las fiestas de la capital costasoleña. Allí, a escasos metros metros del puerto malagueño al que llegan inmigrantes rescatados por Salvamento Marítimo, ha mantenido que «los puertos españoles son puertos que están abiertos, que cuando tienen barcos cuyo puerto cercano es el español no corren nunca riesgo humanitario».

Así ha criticado la posición del Gobierno italiano quien ha adoptado «una posición absolutamente inentendible» en relación a la nave Open Arms de la homónima ONG española. Por ello, ha pedido al resto de países de la Unión Europea e instituciones que cumplan con «sus obligaciones» para que puedan pisar tierra tras 15 días en alta mar solicitando un puerto seguro. «Hace falta que la ciudadanía, las instituciones y, desde luego, la Democracia se defiendan del radicalismo de la ultraderecha, como estamos viendo en una situación absolutamente lamentable».

Calvo ha sacado pecho con la actuación de Salvamento Marítimo, entidad pública que «no necesita foco mediático para salvar vidas» en las aguas españolas, refiriéndose a las pateras que llegan continuamente a la península por el Estrecho. «Tiene instrucciones de rescatar, en las aguas españolas, a todas aquellas personas que puedan perecer para no seguir ayudando a que los océanos, y en este caso Mediterráneo, sean tumbas».

«España cumple sus obligaciones de las leyes internacionales, de la normativa comunitaria, de la legislación de ayuda humanitaria y de seguridad de las fronteras, un ejercicio que realiza de manera ejemplar». Pese a estas declaraciones de la vicepresidenta en funciones, desde la ONG han respondido duramente a las afirmaciones de Ábalos de este martes en las que lamentó que con esta situación «se comprometa la reputación de España» en materia de salvamento, -se superaron los 50.000 el año pasado-, al tiempo que aprovechó para negar que el capitán del barco tenga «capacidad jurídica» para pedir asilo a nuestro país para 31 menores que viajan a bordo del buque humanitario.

Esa solicitud fue trasladada el lunes a la embajada española en Malta, según dijo el propio Open Arms a la agencia Efe, pero a juicio de Ábalos no tenía otro fin que el propagandístico. «No tratamos de mantener viva la cuestión -escribió en sucesivos tuits-. Tratamos de mantener vivas a las 507 personas que hoy están sufriendo un secuestro en medio del mar», dijo en referencia a la suma del pasaje del Open Arms y el otro barco de socorro de inmigrantes que opera actualmente en el Mediterráneo, el Ocean Viking. También pidió al Ejecutivo «valentía y altura política».

Investidura

Con el presidente del Gobierno desaparecido de la esfera público y con los deberes pendientes para septiembre, la vicepresidenta del Gobierno ha anunciado este sábado que «habrá ahora una reunión pronta» con el PNV, partido con el que ya se han reunido «en muchas ocasiones» para formar un Ejecutivo. «Habrá reuniones con tantos cuantos grupos parlamentarios podamos y debamos mientras que el Reino designe al nuevo candidato. Nosotros nos estamos limitando a asumir más trabajo y responsabilidad».

En contraposición, según el Gobierno, se encuentra el PP, quien está «enmascarando su derrota». Un hecho que es, para Calvo, «el problema de la política española», donde los partidos «que han perdido todavía no han reflexionado sobre su derrota». Continuando con su crítica al partido liderado por Pablo Casado, la vicepresidenta ha subrayado que le «resulta bastante difícil entender que no tengan nada que hacer los demás días. Creo que tienen que dirigirse a la ciudadanía y a sus votantes y decirles que ellos no van a hacer absolutamente nada, que su trabajo en la política consiste en no hacer nada y, además de no hacer nada, ni siquiera respetan a quien ha ganado las elecciones y quien tiene la mayor cuota de responsabilidad».

Calvo ha estado acompañada de la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez; diputados nacionales y regionales como Fuensanta Lima, Miguel Ángel Heredia y José Luís Ruiz Espejo; y el director de Salvamento Marítimo, Ignacio López, entre otros cargos del partido y alcaldes. Todos ellos disfrutarán de la Feria de Málaga, aunque antes han entregado el XII Premio de Liderazgo Social PSOE de Málaga a la Federación Andaluza Arco Iris.