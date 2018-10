ENTREVISTA Grinberg: «Me detuvieron porque España quería demostrar su lucha contra el crimen ruso» El empresario ruso es presidente del Marbella Club de Fútbol desde hace seis años y está en libertad bajo fianza tras una operación de la Guardia Civil contra la mafia rusa

Alexander Grinberg llegó a Marbella y se convirtió en el dueño del club de la ciudad hace seis años. En 2017 fue detenido en el marco de una operación contra la mafia rusa. Se le señaló por su vida de lujos y se le acusó de lavar, al menos, 30 millones de euros para dos peligrosas organizaciones. Atiende a ABC meses después de salir de la cárcel, cuando está buscando nuevos socios inversores en el club, al que hace todo lo posible para mantener a flote. Lo hace para desmentir algunas de las cosas que se han dicho desde que fuera expuesto ante la opinión pública como un capo ruso.

¿Ha lavado dinero para la mafia rusa?

Eso es una historia fantástica, que ha pasado en un país democrático europeo como España. Me sorprende que esto pase aquí. No lo puedo creer.

¿Por qué le detiene la Guardia Civil?

No lo sé. Las relaciones entre Europa y Rusia son muy malas. Creo que España quería demostrar una lucha contra el crimen ruso. Empezaron a buscar el personaje más adecuado para dar algo más de nivel. Han elegido a un ruso que trabajaba aquí y que era una persona con nombre. Si no fuese el presidente del Marbella no hubiera sido interesante, ni para la televisión ni nada. A la fábrica de aguas de Mijas no fue nadie a ver qué ocurría, que cerró y se perdieron los puestos de trabajo. Todos estaban en el estadio. El final de todo esto es la fábrica cerrada y 50 familias, que eran vecinos de Mijas, en la calle. Es el resultado de esta operación.

Algo le habrán dicho en los interrogatorios…

Nadie me ha interrogado. Fue todo muy sencillo. Vinieron a mi casa. Estaba con mi mujer, mi hijo y unos familiares que habían venido con niños pequeños. Me dieron la acusación de blanqueo, pertenencia a la mafia, etc. Miré y pensé que pasaba algo raro que no entendía. Era como una película con el helicóptero y todo. Creí que sería un día, me preguntarían y contestaría a todo, porque no tengo nada que ocultar.

Registraron todas sus propiedades…

Fuimos al banco, donde tenía una caja de seguridad. La abrí con todos los agentes allí y estaba vacía. Estaban decepcionados. Siempre soñaba con vivir en la costa y comprar un barco y cuando lo tuve no lo utilizaba, pero lo registraron también. Muy rara vez navegué. No tenía tiempo. Luego fuimos al campo de golf Dama de Noche. Allí uno de los agentes me preguntó que dónde está el club donde hacíamos las fiestas con el champán y las prostitutas. Allí solo había ruinas. No hay nada. Estábamos en obras en la cafetería. Empezaron a entender que los superiores les engañaron, porque les dijeron que iban a arrestar a un mafioso muy peligroso. Solo hago una fiesta grande por mi cumpleaños. El 1 de mayo organizo un torneo de futbol 7 entre amigos y el 3 de mayo es el cumpleaños e invito a todo el mundo. Luego nunca voy a las fiestas. Mi vida es trabajo, familia y el club de futbol. Jugar al fútbol y al tenis. Marbella es un pueblo pequeño. No puedo permitirme estas fiestas con prostitutas. Tengo familia. Es una historia fantástica. Nunca he ido a un casino. No juego. No es algo que vaya conmigo.

¿Y en la cárcel tampoco le dijeron nunca nada?

Estuve cinco meses y nadie habló conmigo en ese tiempo. Era un mafioso muy peligroso, grande y famosos y nunca me preguntaron nada en la cárcel. Ya ha pasado más de un año y todavía no me han hecho ni una pregunta, ni interrogado, ni nada. Sé que la Justicia en España es un proceso lento. Pasará algún tiempo, medio año o un año, y luego van a cerrar este caso. No pueden sacar nada. Estoy tranquilo. Confió al cien por cien que tengo razón, vamos a ganar y luego quiero seguir viviendo en España.

Le pusieron una fianza de 750.000 euros…

Fue gracias a los abogados que se consiguió la finanza. Era una cantidad muy elevada. Había unos narcos de Marruecos que pagaron 50.000 euros o 100.000 euros como máximo por salir. Estaba un poco asustado en la cárcel cuando se comenzó a saber que iba a pagar 750.000 euros para poder salir.

¿Cuáles eran sus preocupaciones en la cárcel?

Cuando ocurrió lo de la operación me bloquearon el dinero. Algunos patrocinadores se retiraron y fue complicado. Mi mujer vino a la cárcel y lo primero que me preguntó fue qué íbamos a hacer con el club. Le contesté que tenía que hacer todo lo posible para que funcionara con normalidad y sin problemas. Trajo los últimos dineros que teníamos, dinero de amigos y buscaron dinero por todos lados. Muchos amigos llamaban a mi mujer diciendo que había que cerrar el club y salvarme a mí, pero me negué porque estoy convencido en mi victoria judicial. Voy a cerrar mi asunto con una victoria. Y la gente no tiene que sufrir por esto. El club es una cosa social, es algo de la ciudad. Perdí 22 kilos en la cárcel. Fue demasiado. Cuando llegué a casa y vinieron mis padres, al verme, comenzaron a llorar.

¿De dónde procede su dinero?

Los agentes que me estaban arrestando y los que me trasladaron a la cárcel no creen la historia de la acusación. Esta operación es una cosa política. Se puede venir a Rusia y visitar mis negocios, que ahora los lleva mi hija y donde están trabajando casi 1.000 personas. Conozco a cada uno por su nombre. Este ha sido mi negocio durante 30 años. Lo monté de una forma muy sencilla y clara. Son grandes almacenes. El secreto es que comencé con unos pequeños almacenes en las fábricas antiguas que no funcionaban. Hacían falta porque en la antigua URSS no había nada que guardar, pero cuando empezaron a importar de todo a Rusia hizo falta guardarlo y monté lugares donde hacerlo. Pero eso no es ilegal. Soy una persona con dinero, pero normal. No tengo ni avión privado ni nada.

Mateo Bravo, director general del club, que le acompaña en la entrevista aclara que ha visitado varias veces Moscú y ha podido conocer las actividades del presidente del club, que se asientan principalmente en centros comerciales e inmuebles. «Sus ingresos están acreditados por declaraciones de renta en impuestos societarios y de bienes personales por decenas de millones de euros. En estos últimos 6 o 7 años ha presentado documentación sobre 15 millones de euros con sus impuestos pagados en Rusia. Y de ese dinero ha pasado a España cuatro millones. Hay una relación lógica y oficial de lo que genera allí y ha traído», argumenta Bravo.

¿Qué es lo que más le ha dolido?

Entiendo que soy una persona pública y alrededor pueda haber algunos escándalos. Estoy preparado para eso. Entiendo que es Marbella y que es el club de fútbol, pero lo que me tocó el corazón de todo es que se dé a entender que estoy en un casino jugando y que los jugadores y trabajadores no cobraban el sueldo. Es la herida más grave, porque es de los únicos clubes que se paga al día. En los seis años de mi mandato, lo máximo que se ha retrasado el pago de sueldos es siete u ocho días. Eso muy importante. Pase lo que pase, tienen que cobrar los trabajadores del club. Eso siempre ha sido primordial.