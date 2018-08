MÁLAGA La Guardia Civil investiga la muerte de un bebé en una piscina en Coín Los primeros datos apuntan a que fue un fatal accidente, que el pequeño se cayó al agua en una vivienda en un descuido de la familia y se ahogó

J.J. Madueño

La Guardia Civil investiga la muerte de un bebé en el municipio malagueño de Coín este sábado. Se trata de un pequeño menor de dos años, unos 20 meses, según las fuentes consultadas. Habría fallecido ahogado en una piscina privada. Las primeras pesquisas sobre este hecho apuntan que fue un fatal accidente. El pequeño se encontraría junto a la piscina, cuando se precipitó al agua en un descuido de la familia con la que estaba en la zona de baño.

Mortal infortunio, pese a la celeridad con la que trataron de salvarlo. Los servicios de emergencia desplazados al lugar de los hechos solo han podido certificar la muerte del menor. La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 recibió la llamada de alerta sobre el mediodía. Se solicitaba de forma urgente un helicóptero sanitario para el traslado de un bebé de algo más de 20 meses que se encontraba en el centro de salud de Coín (Málaga).

La solicitud decía que había que llevarlo de urgencia al Hospital Materno Infantil en la capital para que fuese atendido. Aunque el niño no llegó a este centro. Murió antes. En el centro hospitalario no consta el ingreso de este pequeño ahogado.

Intentos de reanimación

El bebé se encontraba en una vivienda del municipio. Tras caer y, al ver que no reaccionaba, la familia lo llevó rápidamente al centro de la salud que hay en la localidad. Presentaba síntomas de ahogamiento y no podía ser reanimado. Fue la razón por la que se llamó al helicóptero para agilizar el traslado, mientras que los profesionales que se encontraban en el centro de salud realizaban la reanimación cardiopulmonar. No tuvieron éxito.

Cuando el transporte aéreo de Emergencias llegó al centro de salud solo pudieron certificar el fallecimiento del bebé por ahogamiento. Por esta causa, se abortó el traslado al hospital, donde estaba todo preparado. Del cuerpo sin vida se hacer cargo ahora el Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le va a realizar la autopsia para conocer los detalles del deceso.

Segundo caso similar

El suceso recuerda a otro que se produjo este verano. En aquella ocasión fue una niña de cuatro años en Marbella. Ocurrió el pasado 28 de julio. Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso tras caer la niña a una piscina en la calle San Joaquín. Eran sobre las 10.30 horas de la mañana. Se informaba de que habían logrado sacarla del agua, pero que no reaccionaba.

En aquel momento, el centro coordinador activó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Los servicios sanitarios desplazados al lugar de los hechos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La Policía Nacional también abrió una investigación sobre lo ocurrido aquella mañana.