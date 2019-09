Desaparecida en Málaga El hermano de Dana Leonte: «Ya mi hermana no está» El abogado del novio de la desparecida está con el ahora detenido en el domicilio que ambos compartían en Arenas y asegura que su representado es inocente

El hermano de Dana Leonte confirma que el hueso encontrado por un ciudadano en los montes de Arenas es de su hermana. «Ya mi hermana no está», explicó Florín Leonte, durante el registro de la casa de Sergio en Arenas. La confirmación de la muerte le ha llegado este viernes, tras cotejar el ADN de un hueso con el suyo. El hermano aseguró que cree que Sergio ha podido tener un cómplice en el supuesto asesinato. «No me lo han confirmado, pero sé que lo tiene», aseveró el hermano de la desaparecida, cuyo cuerpo aún no ha sido hallado y cuya búsqueda sigue en la sierra de la comarca de la Axarquía.

Por su parte, el abogado de Sergio, el novio de Dana Leonte, asegura que el detenido por su presunta participación en la desaparición de la chica se volvió a declarar inocente, como ya hizo la primera vez que fue interrogado por la Guardia Civil. Juan José Moreno, como se llama el abogado, explicó que su representado mantiene que es una desaparición voluntaria y que le dijo en un primer encuentro en la Comandancia de Málaga que «ojalá apareciera ahora mismo». Sergio ya declaró como testigo, ahora está investigado por una supuesta desaparición y homicidio.

Estas palabras las ha dicho en la entrada al domicilio que Sergio compartía con Dana en Arenas. Allí, desde primera hora de la mañana, se están practicando numerosas diligencias de investigación en las que ha participado la Unidad de Criminalística. En un principio, según confirman a ABC, se hizo una nueva inspección ocular del lugar. Más tarde se procedió al traslado del detenido a este domicilio para seguir con las pesquisas con Sergio presente en el lugar, mientras se sigue buscando el cadáver en el campo.

El novio de la chica fue detenido este pasado miércoles, tras aparecer en el campo, en una zona de difícil acceso, un hueso el pasado sábado. Los investigadores han intensificado las pesquisas en los últimos días. De hecho, según confirmó el propio abogado de Sergio, el detenido se ha sometido a una prueba de ADN y le ha entregado su teléfono móvil para la triangulación de los terminales, que le situaría cerca de donde se hallaron los restos óseos.

Algo que el propio abogado de Sergio no ve concluyente, ya que están en una zona donde el detenido hace vida con normalidad y aseguró que a esta coincidencia no le ven relevancia para el caso, ya que está dentro de un radio en el que el novio de Dana se mueve con asiduidad porque hace su vida.

Según explicó la Guardia Civil en un comunicado, desde el pasado miércoles día 18 de septiembre la búsqueda se realiza en unas zonas específicas de las Arenas que han sido determinadas por los investigadores, en las que participan agentes pertenecientes a Unidades especializadas de la Guardia Civil tales como el Grupo Cinológico, con perros adiestrados en búsqueda de personas llegados desde Madrid, Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS), Equipo de Montaña (Ereim), Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) utilizando vehículos todo-terreno o el helicóptero del Servicio Aéreo, entre otros.