Incendio Huéspedes del hotel quemado de Marbella: «Se cerró la puerta y me vi desnudo en el pasillo rodeado de humo» El Sisu Hotel Boutique fue atacado hace tres años quemando el restaurante y lanzando una granada de mano en el interior

J.J. Madueño Marbella Actualizado: 22/08/2020 09:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Arde Sisu Boutique, el hotel de Marbella que atacaron con una granada de mano

Paró el taxi y se bajaron dos parisinas de poco más de 20 años cargadas de equipaje. Su destino era el Sisu Hotel Boutique de Marbella, que estaba rodeado por camiones de bomberos, coches de policía y huéspedes desalojados. Eran las 11.00 horas de este viernes y las dos chicas iban a pasar sus vacaciones en este establecimiento, que se encontraron quemado. En su interior aún no habían levantado el cadáver de un joven francés que murió al intentar huir de las llamas, como tantos otros, bajando por el entramado blanco de la fachada. La principal hipótesis manejada por las autoridades es que resbaló en el balcón y cayó al vacío.

Tras apagar el fuego, mientras se hacían labores de revisión de la estructura y el informe de bomberos sobre las posibles causas de la deflagación, hallaron el cadáver cerca de una especie de acequia, junto a uno de los jardines. En el exterior las dos francesas no daban crédito a lo que les estaba pasando. «¿Qué ha pasado?», decía una de ellas cargada con las maletas, mientras la otra trataba de buscar un alojamiento alternativo para las vacaciones.

A ellas no le pillaron las llamas, pero sí a un centenar de clientes, que tuvieron que huir cuando el fuego comenzó a consumir el hotel antes de las seis de la mañana. Por seguridad, la Policía Local de Marbella desalojó un edificio de apartamentos contiguo al resort, que era propiedad de los propios administradores y que también usaban como alojamiento para sus huéspedes. Fue precisamente una patrulla de la Policía marbellí la primera en dar la voz de alerta, tras detectar la presencia de una columna de humo. La primera llamada a Emergencias se registró a las 6.15 horas.

Los Bomberos actúan en la terraza con la marquesina quemada

Sobre el acerado de la calle río Volga de Nueva Andalucía, urbanización a unos dos kilómetros de Puerto Banús, cuatro franceses de origen árabe, tiznados por el humo, esperaban para poder entrar a por sus cosas, después de salir corriendo cuando las llamas consumían el resort. «Está todo dentro. No tenemos nada», lamentaba uno de ellos, sin zapatos sobre una toalla. Salió descalzo, sólo acertó a coger su bandolera con el móvil y la cartera. A su novia le tuvieron que dejar un polo del hotel, para cubrirse la parte de arriba. Como otros se refugiaron en un club de pádel cercano, que les prestó las duchas y atención ante lo que estaban viviendo. Allí muchos fueron interrogados por la Policía Nacional.

«Se cerró la puerta y me vi desnudo en el pasillo rodeado humo», explica G.Y., británico de unos 50 años, que llega a la puerta del hotel después de ser atendido por inhalación de humo. Es uno de los nueve atendidos en el hospital Costa del Sol. Cuatro fueron trasladados por Emergencias, el resto fue por sus propios medios. A las pocas horas se les había dado el alta a ocho de ellos, por la tarde al noveno. «Esta todo ahí dentro. Me han tenido que comprar la ropa», recuerda este huésped, que relata la pesadilla: «Estaba dormido y comencé a oler a humo, miré por la ventana y vi lo que pasaba. Me asome al pasillo desnudo y se cerró la puerta», señala el británico, que siguió las luces de emergencias y de los móviles de una pareja que le guió hasta la salida.

Se puso unos pantalones que le dejaron antes de abandonar el hotel. «No sé cuándo podré entrar a por todas mis cosas. No tengo ni dinero ni móvil ni nada», afirma el británico, que recuerda que entre los alojados se comentaba que había sido por un accidente de unos chicos que fumaban en una cachimba, mientras otros señalaban en medio de la confusión que un fuego así debió ser intencionado.

La Policía Nacional espera al informe que están elaborando los Bomberos de Marbella para esclarecer las causas. Hasta el momento, tienen abierta una investigación sobre lo ocurrido. Según fuentes de la extinción, el fuego se originó en una terraza y comenzó a propagarse por diferentes conductos por toda la estructura.

Dos chicas llegaron de París para alojarse en el hotel al poco tiempo de ser apagado el fuego

Los bomberos tuvieron que atacar el fuego entre las paredes y por los huecos del edificio. Para ello, se requirieron diez camiones con 24 efectivos, junto a ocho coches patrulla de la Policía Local con 16 agentes y ocho miembros de Protección Civil. Apoyados por cinco vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos. Tardaron más de tres horas en extinguirlo. A las 91.15 horas se dio por finiquitado, quedando las marcas sobre un edificio que no es la primera vez que sufre un incendio.

Ya en 2017 sufrió otro fuego. En esa ocasión, no hubo duda de que era intencionado. La grabación de las cámaras de seguridad mostraba a un individuo que entró al restaurante junto a la piscina, roció el establecimiento con gasolina, lo prendió y, antes de irse, lanzó una granada de mano. El administrador de Sisu Hotel Boutique culpó entonces a una disputa por la propiedad del establecimiento que dura ya más diez años. Dijo que intentaron evitar que abriera el hotel ese verano.

Dicho pleito sigue vigente. Este año los actuales explotadores del hotel fueron desahuciados, como confirmó este viernes Antonio Flores, abogado de Gary Sanders, propietario del edificio. Según Flores, se le ha intentado desahuciar por todos los medios, pero vuelve a meterse y a seguir con el negocio. La razón de estos intentos de desocupación es que, según el abogado, acumulan una deuda de 2,5 millones de euros en concepto de alquiler del establecimiento. ABC ha intentado ponerse en contacto con los administradores del hotel sin recibir respuesta.