El infierno de Claudio Caniggia en Marbella

Un inferno de drogas, prostitución y palizas es lo que confesó haber vivido Mariana Nannis durante sus años de convivencia, muchos de ellos en Marbella, con el exfutbolista argentino Claudio Caniggia. En una entrevista en Telefe de Buenos Aires el pasado fin de semana, la televisiva esposa confesó que había perdido un hijo hace doce años por culpa de una agresión de su marido. «Mató a mi hijo por un paquete de cocaína. No le importó que estuviera embarazada de dos meses y medio. Mató a mi bebé», afirmó Nannis, que se dio a conocer ampliamente en España por el programa «Mujeres Ricas».

La esposa narró este episodio acontecido en Marbella. Dijo que el detonante fue que el astro llegó nervioso y ella sospechó que había esnifado. «Me dejó mirar en un bolsillo y vi que no había nada, pero cuando le fui a meter la mano en el otro, me agarró y me empujó contra el auto», recordó la esposa del exfutbolista de Boca, River o Roma, equipo este último en el que jugaba cuando fue suspendido por un positivo por cocaína en 1993. Caniggia casi tocó en cielo con Diego Armando Maradona en Italia 90, cuando su selección se proclamó subcampeona del mundo cuatro años después de que Argentina fuera campeona en México 86.

La esposa del mítico delantero dijo que, tras la agresión, Caniggia se marchó y al día siguiente comenzó a sangrar y abortó. La pareja vive separada desde hace casi un año, después de más 30 años de relación en la que se le ha podido ver disfrutar de la Costa del Sol. El episodio es uno de los más fuertes, pero no es la única paliza que desveló Mariana Nannis. En el relato ofrecido en la televisión argentina no faltan agresiones, como aquella vez que aseguró que le dijo que la iba a matar. Esta fue en Argentina, cuando le pidió explicaciones por regresar tarde a casa.

Nannis asegura que «se puso como loco» cuando le dijo que no había ido a Argentina para ver cómo salía y ella se quedaba en casa como una imbécil. «Para ver esto me voy a Marbella», aseguró que le espetó enfadada. «Estaba sacado, pegaba a las paredes y me decía que no soy nadie. Entonces me fui a la habitación y empecé a mirar una revista. Se me puso al lado, le pegó una trompada a la revista y me empezó a tirar trompadas a la cara», recordó la esposa, quien dijo que Caniggia le gritaba: «Hija de puta, te voy a matar». La mujer acusó a su marido de ser consumidor habitual de cocaína y desveló sus visitas a clubes de alterne de Marbella.

La mujer incluso cargó contra una supuesta nueva novia del exjugador diciendo que era «una puta drogadicta» y que lo tenía «todo el día drogado». Nannis aseguró en la entrevista que había ido a Buenos Aires a «rescatar a su marido». Afirmó que estaba «rodeado de gente que no le hace bien» y señaló que tenía adicciones que quería ayudarle a superar ingresándolo en un centro de rehabilitación.

Mi padre es un HDP una lacra humana para mi no existe. AMO A MI MADRE QUIEN ME ENSEÑO A RESPETAR A LAS MUJERES❤️. — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) August 26, 2019

Las reacciones a lo revelado por Nannis no se hicieron esperar. El abogado de Caniggia anunció que emprendería medidas legales contra ella por las acusaciones vertidas. El propio Claudio Caniggia salió primero en Twitter para decir que «Mariana está fuera de sus cabales» y pidió «una pericia psiquiátrica urgente, ya que no está en su sano juicio». Eso fue un día antes del comunicado en el que daba por finiquitada su relación.

«Me duele el alma que un gran amor termine con este show grotesco del que no pienso formar parte», reseñó el jugador en un comunicado, donde también afirmó que no tiene que ocultar «ninguna conducta objetable». «Lo mío ha sido siempre el trabajo, ir de frente y es el mismo perfil que voy a seguir manteniendo», aclaró el venerado jugador argentino.

A esto el primero que contestó fue Alex Caniggia, hijo de ambos, gemelo de Charlotte y hermano de Axel. «Mi padre es un HDP –hijo de puta–, una lacra humana. Para mí no existe. Amo a mi madre, quien me enseñó a respetar a las mujeres», escribió el vástago del jugador, que en otro mensaje reprochó el comunicado de su padre: «Burlando, tratando de loca a mi madre y, como siempre, desestimando a la víctima por ser mujer».