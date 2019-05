Sucesos Intenta matar a su hija y luego suicidarse tras varios días viviendo en la calle en Torremolinos Las dos presentan cortes en las muñecas, la hija de 28 años es disminuida psíquica y estaba en silla ruedas

Estaban en la puerta del Ayuntamiento de Torremolinos. Un nuevo desahucio las había arrojado a la calle. Por impago las habían echado del hostal donde residían y se habían ido a la puerta del Consistorio. Allí se instalaron pidiendo una vivienda. Eran una madre y una hija. La progenitora cuenta con 55 años y la hija con 28. La joven sufre una discapacidad psíquica y su cuadro patológico se había agudizado en el último tiempo, llevándola a estar postrada en una silla de ruedas. En esas condiciones, la madre habría tratado de matar a la hija y luego suicidarse.

Las dos mujeres fueron encontradas inertes en las inmediaciones del Consistorio por uno de los barrenderos municipales. Esta persona fue quien avisó a la Policía Local de Torremolinos, que al ver el estado activó el protocolo de emergencias y les practicó un torniquete en las heridas para evitar que se desangraran.

Ambas acabaron ingresadas en el hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria en Málaga, al ser halladas con cortes en las muñecas. «Han necesitado puntos de sutura y algunas curas, pero las dos están fuera de peligro», explican fuentes sanitarias, que dicen que las dos mujeres ingresaron en la tarde del jueves y que a la madre se le han hecho evaluaciones psiquiátricas.

Ante la situación extrema que vivían, la madre habría tratado matar a su hija y luego se habría intentado suicidar. Según el relato que adelantó «Diario Sur», tanto para las lesiones de la hija, como para las suyas propias usó el mismo cuchillo, que está registrado como prueba en la investigación que se está llevando a cabo por parte de la Policía. La madre ya se encuentra detenida, mientras se recupera de los cortes que se produjo para supuestamente quitarse la vida. La progenitora habría dicho a los agentes que lo hizo para que su hija «no sufriera más».

Exclusión social

En el Ayuntamiento eran conocedores de este caso de exclusión social, puesto que por diversas causas se les lleva ayudando desde 1991. Fuentes consultada por ABC en el Consistorio, aseguran que a la hija se le tramitó la dependencia para que las dos pudieran tener unos ingresos mínimos y que, desde los años 90, se les vienen prestando ayuda municipal en diversos conceptos. «Se les ha pagado la luz, el alquiler, se les han buscado viviendas, se ha hablado con vecinos para que las acogiera mientras se solucionaban sus problemas…», enumeran fuentes del Consistorio.

Es una «situación crónica». «Ellas no estaban en la calle porque no se les ayudara, se les daba dinero para pagar el alquiler, pero no sabemos en qué se gastaron ese dinero para generar la deuda y acabar así», remarcan fuentes municipales. De hecho, el Consistorio explica que cuando las vieron junta al Ayuntamiento se les trató de ayudar y se les ofreció entrar para buscar otra ayuda con la que pagar un alquiler, pero que la madre no quiso concertar una cita con los técnicos.