José Antonio González: «Sería mucho mejor pactar con Ciudadanos que llegar acuerdos con independentistas» José Antonio González fue elegido alcalde de Mijas con los votos a favor de Ciudadanos

José Antonio «Josele» González (Mijas, 1982) es el nuevo alcalde socialista de Mijas. Segundo candidato con más votos, logró «in extremis» el apoyo de Ciudadanos, que sorteó su «relación preferente» con el PP. González lleva desde los 18 años en el PSOE y éste es su segundo mandato como cargo público, para lo que se apeó del taxi que conducía. Su nombramiento devuelve Mijas al PSOE ocho años después de perder el que fuera su bastión histórico en la Costa del Sol.

¿Cuándo se cerró el pacto?

Empezó a las 11.40 del día de investidura en el despacho de Alcaldía y a las 12.05 se cerró el acuerdo. No firmamos nada. Fue un acuerdo verbal. Ciudadanos accedió a darnos la Alcaldía cuatro años y pidieron entrar en el equipo de gobierno. Ahora nos toca cumplir.

¿Cuándo supo realmente que iba a ser alcalde?

Hasta que no se contó el último voto no sabía lo que iba a ocurrir. Cierras un acuerdo cinco minutos antes, pero no sabes lo que va a pasar. Había demasiadas cosas en el aire. Pero no cambiara mucho de todo este tiempo, porque hemos sido fieles. Dijimos la noche electoral que Ciudadanos o nos hacía alcaldes por acción o accedía a hacer al PP por omisión.

¿Por qué os votó Ciudadanos?

Según Juan Carlos Maldonado [portavoz de Cs], porque entendía que no podía dejar que el popular Ángel Nozal fuera alcalde de Mijas.

Sin embargo, usted ensalzó a Nozal en la investidura…

Le tengo muchísimo respeto. Ha sido un político que ha marcado la historia de Mijas. Ha sido alcalde cuatro años y ha ganado tres elecciones municipales. Hay que respetar eso. Tenemos que empezar a aprender de lo bueno que haya hecho cada alcalde. Todos cometemos errores.

¿Por qué fracasó el pacto con Ciudadanos en el anterior mandato?

Espero que ahora hablemos mucho, que es lo que nos faltó en el anterior pacto. No hablamos los problemas y Ciudadanos tomó decisiones sin contar con el socio de gobierno, pero ahora soy el responsable de que el pacto funcione. Si fracasa es mi responsabilidad. Soy el responsable de llegar a 2023 con cuatro años de estabilidad en el municipio. Algunos trabajadores de este Consistorio han tenido ocho concejales delegados en cuatro años. Eso no puede ocurrir. Es una barbaridad.

¿Cómo estará Ciudadanos en el gobierno de Mijas?

Van a estar en el equipo de gobierno. Los vamos a ponderar según la responsabilidad de cada grupo. Vamos a mirar los perfiles de cada concejal para hacer un buen equipo.

¿Creyó en el pacto PP-Cs?

Si veían posibilidades. Parecía que estaba cada vez más cerca, aunque el PP decía que no. PSOE y Ciudadanos nos hemos puesto de acuerdo en pocos sitios.

Hay un «cordón sanitario» de Ciudadanos al PSOE. ¿Por qué Mijas es diferente?

Según Ciudadanos, la diferencia está en su trato con el PP local. Tenían un pacto con el PP, que nadie ha visto ni estaba firmado por la agrupación local. Ciudadanos tendrá que reflexionar sobre su viraje a la derecha con la elección de sus socios de gobierno. Rivera debería tomar nota de cómo hacemos las cosas en Mijas.

¿Ciudadanos en Mijas es de derechas?

Es un partido de derechas como el PP, pero seas de derechas o izquierdas lo importante es que había que llegar a acuerdos. Nadie sumaba mayoría. Finalmente, entendió que podía haber acuerdo con el PSOE.

¿Es posible llegar a acuerdos PSOE-Ciudadanos fuera de Mijas?

Si Ciudadanos tuviera en cuenta lo que demandan los españoles sería posible. No entiendo que le pongan un cordón sanitario a Pedro Sánchez y no a Vox. Lo han dicho sus dirigentes y militantes, sería mucho mejor pactar con Ciudadanos que llegar acuerdos con independentistas. Si queremos que un gobierno no dependa de eso, lo más sensato sería una abstención. Si Rivera no sabe leer lo que ocurre en su partido, quizá sea tarde.

¿Y sería posible un nuevo pacto en Andalucía con Ciudadanos?

Parece que no. El socio preferente es el PP. Decidieron dejar al PSOE fuera. Hubiera sido mejor otro entendimiento. Lo mejor para nosotros es sumar con la izquierda, pero en este caso no daba. Luego con la excusa de cambiar un gobierno corrupto con muchos años en Andalucía se pactó por la derecha. Sin embargo, en otras comunidades, como Madrid o Castilla la Mancha, Ciudadanos ha mantenido esos gobiernos y algunos claramente azotados por la corrupción.

¿Cómo les afectará el nombramiento del portavoz de Ciudadanos en la Diputación?

Es muy interesante que la política mijeña tenga tanto nivel, como para tener una diputada en el Congreso con Fuensanta Lima, una delegada de turismo en la Junta de Andalucía con Nuria Rodríguez y ahora un vicepresidente de Diputación con Maldonado. No sé si influirá en las áreas de gobierno a negociar. Allí Maldonado tiene acuerdo con el PP y aquí con el PSOE, eso es una situación peculiar en esta época de pactos.

¿Y qué opina de que algunos alcaldes socialistas se quejen de la elección de diputados provinciales?

El nombramiento de cargos genera disputas. Pepe Bernal que es un referente en el PSOE de Málaga y será un buen portavoz. Luego se reconoce la labor de los compañeros de Benalmádena, que son la locomotora socialista de la Costa del Sol. No se trata de perdedores y ganadores. Nosotros tuvimos diputado en el anterior mandato y ahora lo tiene Fuengirola. Hay saber ser generosos con el resto de municipios.