PESCA La Junta de Andalucía sigue abriendo caladeros de moluscos en Málaga Ya ha dado luz verde para poder faenar de forma parcial en varias zonas, al salir las analíticas negativas en las toxinas nocivas que los mantenían cerrados

J.J. Madueño

Málaga Actualizado: 30/08/2018 15:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La Junta abre parcialmente dos de los caladeros de moluscos cerrados en Málaga

La Junta de Andalucía sigue abriendo nuevos caladeros de moluscos cerrados en Málaga. La presencia de las toxinas ha remitido y ha permitido poner operativa toda la zona desde el Puerto de Málaga al río Vélez. La prohibición se levanta en esta área para la concha fina. El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Javier Salas, ha declarado que el lunes esperan que las analíticas permitan abrir la pesca de la chirla y la almeja. Esta nueva apertura parcial se suma a los dos caladeros que se abrieron en Estepona y San Pedro de Alcántara (Marbella) el pasado miércoles.

Estos bancos de pesca para los marisqueros fueron cerrados hace más de un mes por la presencia de unas toxinas nocivas para el ser humano. La «marea roja», como se le conoce vulgarmente, es la presencia de unas microalgas que no tienen efectos lesivos en los moluscos que las comen, pero que al ser ingeridos estos por los seres humanos crean dolencias. En el caso de los caladeros malagueños, se detectó la presencia de la toxina PSP, que tiene un efecto paralizante, y de la DSP, que provoca diarreas.

Hasta el momento, las analíticas no permiten abrir una de las zonas con más incidencia, que abarca de Vélez-Málaga a Maro. «Los resultados no han sido los esperados y no han bajado lo suficiente para que podamos abrirla», explicó el delegado de Agricultura.

Mientras van llegando las aperturas de los caladeros cerrados el pasado 26 julio, los pescadores calculan que el cierre ha conllevado pérdidas de hasta 600.000 euros para la flota. El parón obligatorio al que se ha visto abocado el sector ha hecho que hace uno días el Partido Popular anunciara que va a pedir compensaciones en el Parlamento andaluz.

Patricia Navarro, secretaria general del PP de Málaga, exigió al Gobierno regional que «articule mecanismos de compensación ante el grave descenso de la producción y las ventas en los meses de verano». El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores en la provincia, Miguel Ángel Carmona insistió también en esta idea del pasado miércoles, cuando se abrieron las primeras zonas, y aseguró que se deben habilitar compensaciones para las pérdidas generadas por el cierre.