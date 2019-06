Ocio Lego desembarca en Málaga con la exposición más grande Europa Más de cinco millones de piezas y casi cien maquetas conforman la muestra que estará en el Puerto de la ciudad durante todo el verano

Las piezas Lego llevan ayudando a dar rienda suelta a la imaginación de los más pequeños desde hace muchos años, con ellas se puede construir desde una simple torre hasta naves espaciales, el Titanic o al propio Copérnico. Maña, paciencia, tiempo y dinero es lo que han invertido un grupo de amigos polacos, quienes han conseguido reunir más de 100 maquetas hechas con más de cinco millones de piezas en una exposición que ha desembarcado en el Puerto de Málaga con atraque para todo el verano.

Admirar la capacidad y posibilidades de creación hace que niños y mayores se queden boquiabiertos al ver ante ellos la zona especial de Star Wars, que cuenta con naves, personajes, armas o la recreación de batallas. Unas piezas que atrae a los fanáticos galácticos y a los que no lo son tanto, dada la realidad y perfección de las figuras.

Los superhéroes Thor y Capitán América, a escala real, también rondan por la exposición junto al futbolista polaco Lewandowski o el mismísimo Nicolás Copérnico, quien comparte estancia con Frédéric Chopin. El mundo de la cultura, del deporte y la ciencia se entremezclan con pedazos de la historia como la caída del muro de Berlín, haciendo de la exposición una experiencia «irrepetible y sin precedentes», según la propia organización.

Una de las piezas estrella es, sin duda, el Titanic de once metros de largo y tres de altura, para que el que han empleado medio millón de piezas Lego. No falta detalle, tripulación y usuarios se asoman en los camarotes del transatlántico británico, que se hundió en la noche del 14 a la madrugada del 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York.

La muestra que estará en Málaga hasta el 22 de septiembre rompe con el estereotipo de que las piezas Lego son estáticas. «Hay trenes que circulan o la máquina voladora de Leonardo Da Vinci», además de mapas interactivos de Europa han destacado desde la organización, que invitan a los visitantes a divertirse y aprender con la sección Human Body -Cuerpo Humano-, un espacio que muestra los órganos básicos o el esqueleto humano.

Un niño juega con una de las maquetas interactivas - Francis Silva

Pero eso no es todo, los castillos de algunas princesas Disney como Cenicienta o Elsa de Frozen, la aldea de los Pitufos o un campo de Quidditch -deporte del universo de Harry Potter- son algunas de las piezas pertenecientes a la sección de cuentos, que completan una exposición donde los edificios más emblemáticos del mundo también tienen cabida.

Y con tanta pieza Lego, no incluir una zona de construcción para los visitantes no se barajaba. «Fun Park» anima a pequeños y mayores a recrear lo que les plazca o a seguir las plantillas que ofrecen. Hacer partícipes de la exposición a los usuarios es uno de los puntos claves que desde la organización no han querido pasar por alto.

La muestra estará abierta todos los días de la semana de 11.00 a 21.00 horas. El precio por las mañanas será de 6,50 euros por persona de 11.00 a 15.00 horas; 9,50 euros por persona de 15.00 a 21.00 horas y una oferta de cuatro entradas --máximo dos adultos-- de 15.00 a 21.00 horas por 7,50 euros.

Cuando bajen la persiana en Málaga, tienen previsto recorrer España durante al menos dos años. Además, han anunciado que en un tiempo breve inaugurarán otra exposición temporal en Murcia de piezas Lego que también rotará por las ciudades españolas.

Asimismo, se podrá visitar la exposición 3D Trick Gallery, junto con la de Lego, a precio especial. En esta segunda muestra los visitantes son los auténticos protagonistas, permitiendo hacer fotografías únicas y divertidas que juegan con las ilusiones ópticas.

Luchar contra dinosaurios, beber directamente de la ubre de una vaca, pescar un tiburón o romper el mismísimo cuadro de la Mona Lisa son algunas de las propuestas de esta exposición de 30 imágenes en total en una superficie de 500 metros cuadrados.