SEMANA SANTA La lluvia evita la penitencia de Juanma Moreno en Málaga La previsión de mal tiempo hace que las Reales Cofradía Fusionadas no salgan y el presidente de la Junta no portó al Cristo de la Exaltación

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estaba vestido con la túnica negra, los bordados rojos lucían y la medalla de las Reales Cofradías Fusionadas estaba fijada al cuello. El presidente se había pegado al varal, esperando al tintineo de la campana, pero el golpe que manda marchar no llegó. A Juanma Moreno este Miércoles Santo le tocaba estar junto al Cristo de la Exaltación, para hacer una estación de penitencia por las calles de Málaga que la previsión de lluvia lo impidió.

El presidente, esta vez, no pudo arrimar el hombro con los hermanos fusionados para sacar uno de los tronos que las Reales Cofradías Fusionadas ponen en liza este sagrado día. La lluvia fue la culpable. La amenaza de precipitaciones en la capital de la Costa del Sol dejó al presidente sin penitencia, contrariado, como todos los hermanos que se unen bajo los varales, aceptó que este año su Cristo no saldrá a las calles por seguridad.

En la iglesia de San Juan sólo se esperaba a una confirmación. Un mensaje que dijera que el cielo iba a dar tregua, pero no fue posible. Las previsiones decían que la lluvia sería un invitado no deseado. Esa Cruz levantándose en el Monte Calvario no salió por la puerta de Tronos de esta histórica parroquia.

20 años en el varal

Juanma Moreno ha portado esta imagen durante dos décadas en su juventud, pero dejó de hacerlo durante varios años. El año pasado, como líder de la oposición en Andalucía, ya portó el trono sobre sus hombros. Un año antes había estado en la cofradía para dar los toques de campana en la salida.

No fue la única cofradía que se quedó sin salir. La Paloma tampoco pudo echarse a la calle. El tiempo también se lo impidió, como lo hizo con la Sangre y la Expiración. Ambas rechazaron sacar sus titulares en el Miércoles Santo por la misma previsión de precipitaciones. Quien sí salió fue Jesús «El Rico». El Nazareno modificó su recorrido sólo para poder ir a la Catedral a liberar al preso, tras lo cual el planteamiento fue volver antes de que el cielo descargara sobre ellos.