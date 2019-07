Gente Eva Longoria: «Quiero pasar más tiempo en España para que mi hijo aprenda esta cultura» La actriz regresó a Marbella para amadrinar la Global Gift Gala, esta vez con el pequeño Santiago que es la estrella en las calles de la ciudad

Eva Longoria (Estados Unidos, 1975) volvió a Marbella para amadrinar la gala de Global Gift y anunciar que en otoño la Casa de la fundación será una realidad a pleno rendimiento. «Me alegra estar en Marbella, especialmente con mi hijo Santiago, que es la primera vez que viene», reconoció la polifacética artista, que el año pasado no pudo estar en esta cita anual porque había sido madre recientemente. «Ya ni me acuerdo cómo era la vida sin Santi», explica Longoria antes de la cena que organiza junto a María Bravo, creadora de Global Gift y madrina a su vez del pequeño Santiago.

La actriz reconoce que quiere que su hijo tenga un contacto estrecho con España. «No solo porque es un lugar muy bonito, sino porque la gente es muy generosa con nuestros proyectos y las fundaciones a las que estamos ayudando», remarca la actriz, que en este periplo vacacional de 2019 por nuestro país ha estado en Barcelona y Marbella, donde se le ha podido ver disfrutar del mar junto a su pequeño o bailar con Santi y un guitarrista callejero en las calles de Marbella junto a María Bravo. «Echo mucho de menos España, especialmente el jamón. Cuando llego a mi habitación siempre pregunto que dónde está el jamón», bromea.

Afirma que habla con su marido, Pepe Bastón, de esta añoranza. «España es un lugar muy especial para nuestra familia. Mallorca, San Sebastián, los viñedos de La Rioja… Me gusta explorar España. Hay muchos lugares que no conozco aún. Tiene tesoros por todas partes, por eso me encanta explorar España», reconoce Longoria, que desvela un secreto de sobre su futuro: «Quiero trabajar en España. Estoy buscando proyectos aquí, porque quiero estar más tiempo en este país y que Santi pueda estar aquí aprendiendo español, la cultura, la historia… Lo quiero, porque me fascina España».

«Hay una intolerancia global. Se puede ver casi en todos los países. Necesitamos la energía de gente solidaria para ayudar»

Es cuando María Bravo hace de «madrina» consentidora y dice que «raptará» al pequeño Santiago para que pueda pasar los veranos en España, aprendiendo español y siendo mimado en Marbella. Mientras tanto, el niño seguirá viajando con su madre allá donde los compromisos profesionales la requieran. Longoria dice que va con ella a los sets, rodajes, sesiones o la oficina. Siempre está con ella y es el centro de su mundo. Así el niño es un fijo en el rodaje de Gran Hotel o ha estado presente mientras Longoria hacía de la madre de Dora Exploradora.

A este último un papel se ha enfrentado de una forma diferente, con una nueva mentalidad. «Fue la primera película que hice como mamá. Nació Santi y a las seis semanas me fui a Australia a grabar. Era mamá en la vida real y también en la película. Eso hacía el trabajo diferente y había cosas que no entendía», afirma Longoria, que cuenta una de las anécdotas del rodaje: «Dora tenía que correr en un templo lleno de obstáculos y los padres nos quedábamos fuera. Les dije que una madre no iba a dejar que Dora entrara en un lugar tan peligroso. Me dijeron que era la película de Dora y no de los papás de Dora, pero como madre yo no permito eso», recuerda la actriz.

Igual que con los compromisos profesionales, lo hace con los benéficos. «Es increíble que pueda compartir conmigo estos momentos para que, cuando sea mayor, vea las fotos y entienda que estamos ayudando a la gente», explica sobre la asistencia del pequeño a la gala Global Gift. «Ojalá que tenga este ánimo de ayudar», desea la actriz, antes de que María Bravo diga que es un niño alegre y que tiene «un alma generosa porque comparte lo que tiene». «Si tiene pan, lo comparte contigo», dice su madre, que afirma que quiere que el pequeño se desarrolle como un chico «compasivo» y «solidario».

Esta es una de las razones por las que, según afirma Longoria, María Bravo es la madrina de su hijo. «El mundo necesita gente que piense en otras personas. María va a ayudar a Santi en eso porque ella es una mano así. No se le puede decir a Santi cómo quieres que sea, pero ella es un ejemplo que puede seguir en este sentido», explica Eva Longoria.

La actriz, directora y modelo, señala que ahora está volcada en ayudar a los latinos en Estados Unidos a través de Eva Longoria Foundation. «Especialmente los mexicanos, que son el principal objetivo de la discriminación», afirma la actriz. Longoria advierte una tendencia negativa en el planeta hacia las comunidades minoritarias y a los movimientos migratorios. «Hay una intolerancia global que afecta a todo el mundo. Se puede ver casi en todos los países, no sólo Estados Unidos, sino también en Francia, Inglaterra, España, Italia…», lamenta Longoria, que dice que «necesitamos la energía de gente solidaria para ayudar» y receta el ejemplo de fundaciones como Global Gift para atajar este problema.