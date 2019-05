SUCESOS La madre y la hija de Torremolinos pactaron suicidarse tras varios días viviendo en la calle La madre ha sido puesta en libertad investigada por cooperación necesaria para el suicidio de su hija discapacitada

Las dos mujeres halladas el jueves casi sin vida en Torremolinos quisieron suicidarse juntas, después de pasar varios días viviendo en la calle. Sin embargo, la hija de 28 años y discapacitada no podía hacerlo por sí misma. Es por lo que su madre de 55 años la ayudó a quitarse la vida. Es la principal hipótesis que baraja la Policía Nacional, que ha dejado en libertad a la progenitora investigada por un delito de cooperación necesaria para el suicidio.

Las dos mujeres llevaban unas noches durmiendo en la puerta del Ayuntamiento de Torremolinos. Vivían en unos soportales del edificio público. Un nuevo desahucio las había arrojado a la calle y habían decidido que esta sería la última vez que se verían sin casa. En esta ocasión las habían echado del hostal donde residían por impago. Se mudaron para pedir una vivienda, que no llegó. La madre y su hija, que sufre una discapacidad psíquica y estaba postrada en una silla de ruedas, aparecieron inertes la mañana del jueves en la calle.

Fueron encontradas en las inmediaciones del Consistorio por uno de los barrenderos municipales. Esta persona fue quien avisó a la Policía Local de Torremolinos, que al ver el estado de ambas activó el protocolo de emergencias y les practicó un torniquete de urgencia en las heridas para evitar que se desangraran. Eso fue lo que les salvó la vida.

La primera impresión de los testigos fue que las dos mujeres habían tratado de suicidarse en aquel lugar por las características de las lesiones que presentaban, ya que se habían cortado las venas. Además, lo que había ocurrido en aquel soportal no era algo reciente, sino que se habría producido durante la madrugada y llevan horas allí tiradas. La joven, que tenía el corte más profundo, no se había desangrado por la posición del cuerpo, ya que por la forma en la que estaba tumbada, presionaba la herida y cortaba las hemorragias.

«No sufriera»

Las dos mujeres acabaron ingresadas en el hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria en Málaga. «Han necesitado puntos de sutura y algunas curas, pero las dos están fuera de peligro», explicaron fuentes sanitarias, que aseguraron que las dos mujeres ingresaron y entraron en el quirófano para poder cerrarle las heridas. Tras pasar a recuperación, se atestiguó la discapacidad de la hija y se le hizo a la madre varias evaluaciones psiquiátricas.

Ante la situación extrema que vivían, la madre habría tratado matar a su hija y luego se habría intentado suicidar. Lo hizo en base a un macabro pacto entre ambas al verse desahuciadas y sin ningún lugar donde ir. La progenitora usó el mismo cuchillo para efectuar los cortes a ambas. El arma está registrada como prueba en la investigación que se está llevando a cabo por parte del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Torremolinos.

La madre fue detenida y, según fuentes de caso, en un principio por tentativa de homicidio, pero luego se comprobó que la realidad era otra. Deberá prestar declaración ante el juez cuando salga del hospital. Mientras tanto se recupera de los cortes que se produjo para quitarse la vida. En una primera declaración, la progenitora habría dicho a los agentes que lo hizo para que su hija «no sufriera más».

La joven agredida también permanece ingresada y se ha activado el protocolo con Asuntos Sociales para poder buscarle un lugar donde vivir. Desde Servicios Sociales se han localizado a algunos familiares que se podrían hacer cargo de la joven, pero también se están buscando centros especializados en los que poder ingresarla.

Exclusión social

En el Ayuntamiento de Torremolinos eran conocedores de este caso de exclusión social, puesto que por diversos motivos se les lleva ayudando desde 1991 –según los registros municipales–. Fuentes consultada por ABC en el Consistorio, aseguran que a la hija se le tramitó la dependencia para que las dos pudieran tener unos ingresos mínimos y que, desde los años 90, se les vienen prestando ayudas del Consistorio en diversos conceptos.

«Se les ha pagado la luz, el alquiler, se les han buscado viviendas, se ha hablado con vecinos para que las acogiera mientras se solucionaban sus problemas…», enumeran fuentes del Consistorio. Es una situación que definen como «crónica». «Ellas no estaban en la calle porque no se les ayudara, se les daba dinero para pagar el alquiler, pero no sabemos en qué se gastaron esas ayudas para generar la deuda y acabar en la calle», remarcan fuentes municipales.

De hecho, el Consistorio explica que cuando las vieron junto al Ayuntamiento se les trató prestar socorro por enésima vez y se les ofreció entrar para buscar otra ayuda con la que pagar un alquiler, pero que la madre no quiso concertar una cita con los técnicos. Se le llegó a dar una cita con Asuntos Sociales a la que la progenitora no acudió, a pesar de llevar varios desahucios a sus espaldas. «Se han movido mucho por toda la ciudad. No han vivido siempre en un mismo barrio. Debido a sus problemas, se les ha ido buscando varios alojamientos durante los años», afirman en el Consistorio.