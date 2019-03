Málaga El abandonado yacimiento de Acinipo por fin tiene un plan para salvarlo Fundación Unicaja y Ronda elaboran una hoja de ruta para revitalizar uno de los principales sitios romanos de toda Andalucía

F. del Valle Málaga Actualizado: 28/03/2019 07:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La de Acinipo, uno de los mayores yacimientos romanos de Andalucía, es la historia de un flagrante abandono casi desde la fecha en que sus antiguos moradores se olvidaron de ella.

No tanto, pero casi desde la década de los 70 del siglo pasado en que dejó de excavarse, nada se ha hecho para revitalizar una auténtica joya arqueológica. Denominada desde el siglo XVI como Ronda la Vieja, se compone de unas termas, la «domus» (casa unifamiliar) y su principal edificación es un colosal teatro que ya en 1931 fue declarado monumento nacional.

En 2003, Carmen Calvo como consejera de Cultura firmó con el Ayuntamiento un convenio para su restauración. En 2011, se incluía el enclave en el catálogo de bienes protegidos de la Junta, de quien depende.

Y así hasta ahora. Siendo víctima además de expolios y saqueos. El visitante que llega a Acinipo no encuentra explicaciones sobre el sitio. Ni guías. No hacen falta entradas. No hay acceso para minusválidos o personas con movilidad reducida. Una auténtica rémora teniendo en cuenta además que se encuentra a escasos kilómetros de una ciudad monumental que recibe a más de un millón de excursionistas al año. A su plaza de toros acuden 300.000. Las visitas a Acinipo, pese a su extraordinario valor arqueológico e histórico, se quedan en 14.000. Paradójico.

Al menos ya hay un plan para salvarlo.Una guía. Una hoja de ruta que quiere ligar conservación, gestión y visitas como generadoras de empleo y riqueza en la zona. La presentaron ayer en Málaga la alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, que ha respaldado el proyecto técnico, y el vicedecano de la Facultad de Turismo, Enrique Navarro.

Se trata de un plan que ahora será presentado a la Junta de Andalucía. Incluye los principales déficits del monumento, como son la falta de conservación o de un modelo de gestión del yacimiento. No hay planificación ni un discurso expositivo. Ni mucho menos un centro de interpretación para los visitantes que explique qué se van a encontrar.

Teresa Valdenebro, Braulio Medel y Enrique Navarro

Por todo ello, se establece la necesidad perentoria de que el monumento cuente con un ente de gestión, en el que deberían estar integrados la Junta y el Consistorio.

A partir de ahí, se contemplan actuaciones por un valor total de 5,7 millones de euros hasta 2026. De ellos, cerca de un millón serían de inversión urgente. El principal dirigente de la fundación bancaria malagueña mostró ayer su disposición a que la entidad financie algunas de ellas. Medel no dudó en referirse al «potencial impresionante» que tiene Acinipo, situado además en una ciudad «cuna» de una de las cajas de ahorros cuya fusión creo Unicaja en su día.

Por su parte, la alcaldesa de Ronda afirmó que el documento permite «reconducir el futuro» de Acinipo y sienta las bases para la protección, difusión y puesta en valor de la zona arqueológica, que debe convertirse en «uno de los referentes culturales» de Andalucía mediante una «acción concertada».