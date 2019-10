Málaga Seis ordenadores y jardín con piscina: así es la villa olímpica andaluza del videojuego Una casa de Alhaurín de la Torre, en Málaga, sirve como centro de alto rendimiento para Vodafone Giants, el club de este deporte electrónico con más títulos de España

Una sala oscura, seis puestos con ordenadores, altavoces y micrófonos. Es lo que se esconde en el interior de lo que a simple vista es un chalet como otro cualquiera de Alhaurín de la Torre, en Málaga, pero que, sin embargo, esconde un centro de alto rendimiento para la élite de los videojuegos. Una villa olímpica andaluza a pequeña escala con jardín y piscina, y donde los jugadores del club Vodafone Giants conviven y entrenan antes de las grandes competiciones de este deporte electrónico que hace las delicias de más de doscientos millones de personas en todo el mundo.

El día comienza bien temprano para los jugadores cuando se acerca uno de los grandes torneos. El reloj suena a las ocho y media de la mañana, momento en el que desayunan y se preparan para ir al gimnasio. Y es que competir en las altas esferas de los videojuegos requiere cumplir también con ciertas exigencias que eviten lesiones físicas. A partir de ahí, durante la jornada se suceden los ejercicios en equipo. Como en todo deporte, hay una fase para calentar antes del entrenamiento, que les mantendrá ocupados toda la tarde con «partidas cortas de alta intensidad», según explica David Alonso, director deportivo del equipo.

Once divisiones componen el club, integrado por más de cincuenta jugadores de diferentes nacionalidades. El equipo, que comenzó esta andadura en 2008 a nivel amateur pero que ha ido profesionalizándose desde 2012, se sitúa ahora «a la altura de los principales clubes a nivel europeo» y es el más importante de España, señala la copropietaria y responsable de relaciones institucionales, Virginia Calvo. Compiten en juegos como «League of Legends» (LOL), «Rainbow Six Siege», «Call Of Duty», «Fornite», «Dragon Ball FighterZ», «CS:GO», «Clash Royale» o «Fifa» y es, además, el único club a nivel nacional con dos equipos compuestos íntegramente por mujeres.

Miembros de la cantera, el equipo y la dirección de Vodafone Giants - Pablo Marinetto

El objetivo de esta «Gaming House» -cuentan con dos en Málaga- es claro: dotar a los jóvenes de todas las comodidades para que su única preocupación sea concentrarse en el juego. Cuentan con un preparador encargado de la cohesión del grupo, pero también con un entrenador físico, un nutricionista, un psicólogo, un experto en fisiología humana e incluso su propio chef. Es tras una de las puertas de la casa donde encontramos el hábitat natural de estas estrellas del «gaming». Una sala con seis puestos de ordenadores de última generación y donde lo único que se escucha son las conversaciones entre los jugadores a través de un circuito cerrado de sonido.

En la casa se entrena el equipo en LOL, el juego para ordenador con más usuarios en el mundo. Th3Antonio, Razork, Deadly, Denyk y Milica -los apodos de los chicos en el universo virtual- son actualmente subcampeones a nivel europeo, y aunque ellos son los huéspedes habituales de la casa, cuando acaba la temporada también entrenan aquí el equipo especializado en ‘Rainbow Six’; el grupo de ‘CS:GO’ o la cantera de jugadores malagueños con la que cuenta Vodafone Giants, en formación continúa por si se les requiere en alguna de las divisiones.

Más de una veintena de títulos figuran ya en el palmarés de este equipo con sede en Andalucía, entre ellos doce campeonatos de España y dos campeonatos del mundo. Logros conseguidos tras horas y horas de entrenamiento que permiten situar frente a la pantalla del ordenador a la flor y nata de los videojuegos. A los astros del deporte del futuro.