Hermanas Kimpel: «El talento y la pasión de Antonio Banderas suponen un desafío en todo lo que hacemos»

Sencillas, sonrientes y amables. Nicole y Bárbara Kimpel presentaron en Starlite en Marbella «Baniki», su colección de bolsos que ya comercializan en España. País del que se han enamorado gracias a Antonio Banderas. «Ama mucho a su país y hace que los que estamos cerca lo amemos también», afirma Nicole, que es pareja del actor desde hace más de cinco años. Es cuando su relación saltó a la prensa en el Festival de Cannes. Desde entonces, las dos hermanas son fijas en las visitas del actor a nuestro país. «Su talento y pasión suponen un desafío en todo lo que hacemos», asegura Nicole, que dice sentir «admiración» por la forma en la que hace las cosas el intérprete y que «eso les da fuerza». «Aprendemos mucho de Antonio», afirma Nicole Kimpel.

La buena relación se extiende a Bárbara, cuñada del actor, con el que dice que comparte carácter. «Es muy divertido. Nos parecemos en el carácter. Nos llevamos muy bien y también con la familia. Estamos muy cerca de los suyos», afirma Bárbara Kimpel, que señala que su hermana cuida «muy bien» al actor tras su infarto. «Soy una persona sana y tranquila, igual que Antonio. Hacemos una buena combinación para su salud y trabajamos juntos en muchos proyectos», asevera Nicole, que recuerda que ahora el actor está inmerso en su teatro de Málaga.

Llevan una vida relajada en Londres, donde viven por los estudios de diseño del actor en la Centre Saint Martin. «No bebemos alcohol ni nada. La vida en Londres es muy tranquila. En casa vemos películas y estamos juntos. Antonio es una persona serena, nos gusta caminar y salir en bicicleta. En el jardín tenemos animales. Estamos en un lugar muy bonito, muy verde y con mucha naturaleza», explica Nicole Kimpel sobre su vida en pareja con el actor, que ahora está marcada por el próximo estreno de «A Chorus Line».

Nicole afirma que el Teatro del Soho es «su bebé». «Ahora está con el teatro y está ensayando. Cada mañana, me levanto con mucho respeto, porque cada día hace casi seis horas de baile y deporte para preparar la función de otoño», añade la novia del actor. «Es mucha responsabilidad por la obra, pero está muy ilusionado. No puede estar más contento», afirma la ahora también diseñadora de moda, quien dice que cuando el estrés del estreno pase el actor «buscará otra cosa».

«Todavía está intentando levantar el pie del acelerador», bromea Nicole, cuando se le pregunta por el infarto que sufrió el actor. «Es muy apasionado de todas las cosas que hace, pero ahora sabe lo que realmente es importante», explica la pareja del intérprete malagueño sobre los aprendizajes de esta experiencia vital. En el horizonte está asentarse en España para vivir. «Seguro que un día vendremos, pero no sé cuándo. Eso depende del trabajo. Ojalá nos podamos venir», añade Nicole, que junto a su hermana Bárbara ya han visto una empresa para hacer la manufactura de sus bolsos en Ubrique (Cádiz). «Queremos que nuestros bolsos se hagan en España», afirma Bárbara, que añade que ya están con el diseño de la siguiente colección.

Para esta aventura empresarial de las dos hermanas no usan piel animal. «No digo que nunca vayamos a utilizar algo de piel. Habrá algún detalle, pero en esta primera hemos diseñado sin piel de animales. No haremos de serpiente o de cocodrilo, pero en otra habrá algo de cuero, por ejemplo», afirma Nicole. «Lo que sí queremos es que sean una producción sostenible, no solo en el uso de pieles, sino también de plástico, por ejemplo. No nos vale no usar piel de animales para hacer las cosas con plásticos,que también dañan el medio ambiente», remarca Bárbara Kimpel.

Ambas aseguran que tiene un pasado económico que les permite gestionar la nueva firma, pero también el gusto por la moda. «Hemos querido poner nuestra creatividad en esta marca, donde volcamos nuestra personalidad y nuestro estilo de vida». La firma es una mezcla de las dos hermanas. «Cada una tiene sus opiniones y eso nos hace conseguir un mejor producto. Tenemos mucha confianza, podemos hablar de todo y no nos ocultamos nada. Es muy fácil trabajar juntas», afirma Bárbara.

Es una firma de bolsos de lujo que comenzó su andadura en febrero. Han presentado sus bolsos en Francia, Suiza y Estados Unidos. Ahora los venden en Marbella con la intención de saltar a ciudades como Málaga y Madrid. La idea es que la firma acabe teniendo el sello español. «Veníamos antes de conocer a Antonio», asegura Bárbara sobre la pasión de las dos hermanas por este país.

«Para nosotros, España es una mezcla de trabajo, familia y tradición, como Semana Santa», apunta Nicole, que aseguran que cuando están en Málaga siempre tratan de estirar los días «para poder disfrutar de la gente, del tiempo y de la familia». «Nos encanta venir a Málaga y a Marbella», asegura la novia del actor, que destaca «la cultura, los paisajes y la gente». «Se parece mucho a Holanda. Los españoles son muy abiertos, están cerca de la familia y son pasionales», añade Bárbara.