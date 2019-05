RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES TORREMOLINOS 2019 Margarita del Cid: «La alternativa sería algo que ya se ha demostrado que no funciona» La candidata a la alcaldía confía en conseguir los apoyos de Ciudadanos y Vox para ponerse al frente del Ayuntamiento de Torremolinos

Isabel Ruiz @isaruiz9 Málaga Actualizado: 30/05/2019 07:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PP fue la fuerza más votada en Torremolinos en los comicios municipales pasados. Al frente está Margarita del Cid, también Presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, quien fue nombrada sucesora de Pedro Fernández Montes, quien gobernó la localidad durante 20 años. El alcalde «perpetuo» de Torremolinos se marchó de la formación tras abrir una guerra interna cuando en las últimas elecciones se conformó un cuatripartito, liderado por el PSOE, para acabar con su mandato.

Ahora Fernández Montes preside la formación Por mi pueblo, que ha conseguido representación en el Ayuntamiento y Del Cid ha tomado las riendas del Partido Popular, apostando por caras nuevas que traen aire fresco a la formación local. Los populares se alzaron como la fuerza más votada, consiguiendo nueve concejales, y necesitarían del apoyo de Vox y Ciudadanos, con dos concejales cada uno, para alcanzar la mayoría absoluta impuesta en 13.

Acaso que la formación naranja gire para la izquierda, como sucedió en los últimos comicios, Del Cid sería nombrada alcaldesa de Torremolinos, siendo la primera mujer al frente del Consistorio.

Respecto a los resultados obtenidos en las urnas, ¿qué lectura hace?

La valoración yo creo que es positiva y eso que era una campaña difícil. Hace un mes el Partido Popular había sido tercera fuerza en las generales y la misma noche de las municipales, la segunda fuerza en Torremolinos. Sin embargo la gente votó la opción del Partido Popular, siendo la más votada. Creo que eso ha sido por una campaña muy intensa, muy propositiva, así que yo estoy satisfecha del esfuerzo que han hecho los hombres y mujeres que me han acompañado.

Muchas caras nuevas en su formación ¿cree que esa regeneración del partido les ha beneficiado?

Yo creo que ha sido un poco todo. Un planteamiento de campaña distinto y diferente, realizando un trabajo muy intenso. Evidentemente, caras muy conocidas que han sumado pero yo creía que estábamos ante un nuevo espacio electoral y, también, ante un Torremolinos que presenta un desafío absolutamente distinto. Había que cambiar y tomamos la decisión de la forma más responsable posible y creo que ha dado un buen resultado.

¿Pensaban que Vox y Por mi pueblo podrían haberles hecho más daño?

Pensé que el hecho de la fragmentación del voto era un riesgo. Planteamos una campaña muy en positivo, muy intensa, para que la gente viese que realmente teníamos los equipos, las ideas y las personas. Evidentemente, la fragmentación del voto una realidad, algo que no se podía negar. No nos preocupamos pero nos ocupamos, creo que esa ha sido una de las máximas de la campaña: no preocuparse ocuparse.

Nicolás de Miguel (Cs) ha dicho que no descarta pactar con el PSOE, pero que usted tiene más posibilidades porque ha sido el partido más votado. ¿Ha hablado ya con él?

He hablado antes, durante y después de la campaña. También he escuchado las declaraciones de Carlos Hernández White -portavoz de Ciudadanos en la provincia- y ellos priorizan el pacto con la fuerza más votada. Creo que nada impide construir un proyecto conjunto para Torremolinos y yo voy a trabajar. La alternativa, evidentemente, sería algo que creo que ya se ha demostrado que no funciona.

Del Cid sobre Vox: «No tengo por qué pensar que no somos capaces de construit algo para Torremolinos»

Vox también tendría que apoyarle. ¿Cómo es la relación con esta formación?

De momento es buena, correcta y, absolutamente, normal. Todavía no hemos tenido un contacto intenso pero sí nos conocemos. Creo que tengo la mejor de las opiniones del candidato y no tengo por qué no pensar que no somos capaces de construir algo para Torremolinos.

¿Compaginaría la Mancomunidad con la alcaldía o va a esperar a ver qué dicen desde el Partido?

El partido lo que quiere es ver cómo va a quedar los gobiernos municipales. Afortunadamente, la Mancomunidad has ido un plus a la buena gestión que han hecho los gobiernos del Partido Popular. Hemos pasado de ser una administración muy mal gestionada,con deudas, a ser la principal administración inversora en la Costa del Sol. Absolutamente saneada, con deuda cero. Se ha hecho un gran trabajo y si fuese alcaldesa de Torremolinos el trabajo toca hacerlo ahora aquí. Estaré a lo que me partido diga pero, evidentemente, ahora hay que concentrar mucha fuerza y mucho esfuerzo en Torremolinos.

¿Qué opinión merece la gestión del PSOE estos cuatro años? Lo peor y lo mejor.

Empiezo por lo peor. Yo creo que ha sido la gestión de las pequeñas y las grandes cosas, yo diría la falta de gestión. Para mí al Partido Socialista le ha faltado capacidad de sacar proyectos adelante. Lo bueno es que generaron buenas expectativas, no sólo dentro del municipio sino también fuera pero esa falta de gestión es lo que ha decepcionado a mucha gente. Lo mejor y lo peor está íntimamente relacionado.

«No nos debe desviar lo urgente de lo importante. Hay que hacer un presupuesto, llevamos dos años sin presupuesto».

¿Qué consideran que es la medida más urgente en el municipio?

Priorizar es difícil porque hay tantas urgencias. No nos debe desviar lo urgente de lo importante. Hay que hacer un presupuesto, llevamos 2 años sin presupuesto y eso nos impide afronta, con una mínima garantía, los pagos o nuevas inversiones. Sanear las cuentas, un plan de limpieza, embellecimiento y alumbrado. En las pequeñas cosas tampoco se ha hecho nada. Quedan prácticamente entre 15 y 30 días para que Torremolinos esté en su máximo de ocupación y necesita presentar un mejor aspecto. Tenemos desde julio hasta septiembre para poner al día la dejación que habido en el mantenimiento de los colegios de Torremolinos y tenemos también dos meses para poner a punto las instalaciones deportivas. Una vez que nos hayamos ocupado de lo urgente, aunque intentaremos compatibilizarlo desde el primer momento, nos pondremos con lo importante.

La Junta de Andalucía es popular. ¿Considera que de ser alcaldesa se atendería mejor a Torremolinos?

He pedido a Juanma Moreno, estando en campaña, que a Torremolinos había que devolverle la dignidad de los servicios esenciales. Ha comenzado a hacerse con unos planes de choque de la Sanidad hay más de tres millones de euros destinados para el Hospital Marítimo para los dos próximos años. Lo que sí va a tener aquí el Gobierno andaluz es un aliado reivindicativo. Han sido muchos los años que la Junta Andalucía no ha invertido y no se ha ocupado y preocupado de Torremolinos.

«Creo que esto -ser alcaldesa- lo que demuestra es que ya no hay techo de cristal para nadie»

Si termina recibiendo los apoyos necesarios, sería la primera alcaldesa. ¿Qué supone para usted ser la primera mujer al frente del municipio?

Es algo en lo que muchas mujeres de Torremolinos se pueden ver identificadas. El Partido Popular ha tenido muchas alcaldesas en la Costa y yo también fuí la primera mujer en presidir una institución supramunicipal. Creo que esto lo que demuestra es que ya no hay techo de cristal para nadie, que con esfuerzo y trabajo una mujer y un hombre pueden llegar donde se propongan. Creo que ahora sería positivo una mujer al frente del Ayuntamiento de Torremolinos.

Y si finalmente acabasen en la oposición, ¿qué papel adoptarían?

El de ser la fuerza más votada por los torremolinenses. Como siempre hemos trabajado, con la misma intensidad y con la misma responsabilidad. Lo hemos dicho durante la campaña, nos mueve la ilusión, nunca nos han movido los sillones.

En Marbella, Estepona o Alhaurín de la Torre hay mayorías absolutas del PP. ¿Aspira a conseguirlo en Torremolinos?

Aspiro a, a partir del próximo día 15, hacer una gestión y a trabajar de forma tan incansable con mi equipo que si los ciudadanos no dan ese reconocimiento, implicará que hemos conseguido que se sientan orgullosos de Torremolinos y del Equipo de Gobierno. Esto es una de las cosas que nos proponemos.

Pablo Casado estuvo «tocado» tras las generales. ¿Sale ahora reforzado al conservar grandes plazas?

El hecho de haber recuperado votos es porque la gente deposita su confianza en el Partido Popular. El PP es un partido muy fuerte. Siempre hay una persona del PP en cualquier municipio de España y eso es tener una solidez como partido y como siglas, que creo que van a refrendar el proyecto de Pablo. Se ha trabajado por y para que estas siglas sigan siendo así de grandes y, por supuesto, que entiendo que hoy el Partido Popular; que, además, creo que es el partido más importante de España; está reforzado.