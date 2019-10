Sanidad Los médicos de Primaria en Málaga comienzan a perder la paciencia con el nuevo Gobierno andaluz El Sindicato Médico de Málaga y la plataforma «Basta Ya» han convocado protestas para pedir la puesta en marcha de medidas

Los médicos de Atención Primaria no van a esparar más las soluciones del nuevo Gobierno andaluz. «Ante la falta de actuaciones convincentes para la mejora sanitaria de Andalucía» convocan protestas en la provincia de Málaga. El Sindicato Médico y la plataforma «Basta Ya», que liderara el actual delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista, llevarán a cabo movilizaciones este jueves y el día 24 de octubre, si el Ejecutivo regional no adopta «de forma inminente» las medidas en Salud que prometió el presidente , Juanma Moreno, en las pasadas elecciones. «Tras nueve meses de mandato, no se han producido cambiosde envergadura en la Atención Primaria», aseguran las dos plataformas en un comunicado.

Los representantes del sector, aseguran que durante décadas han luchado por el cambio en la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario con el anterior gobierno, debido a la nula gestión realizada por los anteriores dirigentes. Y lamentan que en la actualidad se vislumbra una continuidad en la política sanitaria «debido a la inacción de la Consejería de Salud, al no cumplir las promesas vertidas en la pasada campaña electoral». Por esto, el sindicato y la plataforma convocan estas concentraciones «como inicio de una hoja de ruta para que se satisfagan las demandas de los profesionales».

Destacan que el nuevo Gobierno andaluz lanzó una batería de medidas, como la «reducción efectiva» de las listas de espera, la eliminación de la «discriminación salarial» entre los médicos, el incremento de la financiación de la Atención Primaria y la «revisión del modelo basado en la subasta de medicamentos». Sin embargo, explican que «los problemas continúan enquistados».

Explican que Andalucía es la Comunidad Autónoma que menos invierte en Salud y que «se nota en la asistencia sanitaria que reciben los andaluces». A esto suman a la falta de recursos, tanto humanos como materiales, para atender con calidad a la población, además de las listas de espera y sin olvidar las continuas denuncias que realizan los sindicatos cada año porque el Servicio Andaluz de Salud no cubre al cien por cien las ausencias motivadas por bajas laborales, permisos o vacaciones del personal sanitario.

Fuga de médicos

«Supone en periodos de alta demanda de asistencia sanitaria que los pacientes esperen hasta una semana para ser atendidos», apostillan en el comunicado, donde que la actividad de los no sustituidos sigue siendo asumida por la mermada plantilla sin ser recompensada.

Por otro lado, abundan en que cada año se dan más casos de falta de profesionales que huyen a otros puntos de la geografía española o al extranjero o a la sanidad privada en la búsqueda de mejores condiciones laborales con contratos más estables, mejores salarios y desarrollo profesional. Actualmente se siguen ofreciendo contratos precarios eventuales y las retribuciones no han variado siendo las más bajas del país.

Y lamentan que no se ha adoptado ninguna medida disuasoria eficaz en contra del incremento imparable de las agresiones a los profesionales sanitarios en los centros de salud y hospitalarios, cuyas posibles soluciones no cesan de exigirse por parte de los sindicatos, colegios, asociaciones de pacientes y todos los trabajadores de la sanidad.