Homicidio Nuevo ajuste de cuentas: Un tiro en la cabeza y comida basura en un lujoso rincón de Marbella La muerte de un joven de origen árabe en una villa de más de dos millones de euros se investiga como un posible ajuste de cuentas

J.J. Madueño Marbella Actualizado: 29/08/2020 08:36h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Hallan a un hombre muerto por arma de fuego en un domicilio de Marbella

Algunos testigos hablan de ruidos, como una posible fiesta, antes de los disparos que retumbaron en la noche de Marbella. Sin embargo, el cuerpo encontrado en la madrugada de este pasado viernes en Nueva Andalucía no tenía pinta de estar de jarana en la mansión que ocupaba desde hacía unos días. Según fuentes de la investigación, en la estancia donde se encontraba el cadáver sólo había una botella de agua y comida basura, como noodles o nuggets. Allí estaba el cuerpo con un disparo en la cabeza cuando entraron los primeros agentes. Por los restos encontrados en la habitación, se cree que le habían disparado allí mismo. Hasta el momento no hay ni rastro de los autores de este asesinato.

El aviso a la Policía Nacional llegó antes del alba. Sobre las 4.00 horas, un vecino llamó diciendo que había oído disparos en un lujoso, a la vez que tranquilo y recóndito, rincón de Marbella. Es lo que se conoce como la parte alta de este enclave cerca de los campos de golf de Las Brisas y Los Naranjos. A pocos minutos de coche de Puerto Banús. Al llegar, las autoridades descubrieron el cadáver con un tiro en la cabeza. Según las fuentes consultadas, se trata de un joven de unos 30 años de origen árabe con pasaporte francés.

El crimen se produjo en un área residencial de mansiones de diseño con precios superiores a los dos millones y medio de euros. Casas de 500 metros cuadrados con todas las comodidades imaginadas sobre parcelas de unos 1.500 metros cuadrados. Cuentan con seguridad privada y video vigilancia en un perímetro permeable por algunas zonas debido a las obras de las nuevas villas del residencial. La Policía requisó todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la comunidad, así como de algunos domicilios con seguridad propia.

Es una comunidad de propietarios cerrada. Según fuentes consultadas, el tener el dinero para comprar no garantiza ser residente, puesto que los dueños del residencial tienen que dar el visto bueno al nuevo vecino. Sin embargo, en agosto, se permiten los arrendamientos. Era el caso del fallecido. No era propietario de una de estas mansiones, sino que había alquilado una de las propiedades para unas vacaciones en Marbella de las que no regresará. Allí le dieron muerte en medio de la madrugada. En lo que puede ser el enésimo ajuste de cuentas en la Costa del Sol, sin que se descarten otras hipótesis sobre el homicidio por el momento.

Un secuestro anterior

La investigación sigue abierta y corre a cargo del Grupo de Respuesta a los Ajustes de Cuentas (GREAC), un equipo pionero especializado en este tipo de asesinatos, que está integrado dentro de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional de Málaga. Con ellos están colaborando inspectores de Udyco en Marbella y del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la Costa del Sol.

Este es el segundo suceso que se relaciona con las mafias en Nueva Andalucía en pocos días, después del secuestro en plena calle del pasado sábado en una zona de ocio. En aquella ocasión, ocho encapuchados cruzaron dos coches delante de un Mercedes G-Wagon a pocos minutos de donde se ha producido el último asesinato.

Los asaltantes bajaron a un hombre de nacionalidad holandesa del coche y se lo llevaron a punta de pistola, ante la mirada incrédula de los asistentes que entraban y salían de los restaurantes de la zona. La Policía Nacional tiene una investigación abierta también sobre este suceso sin que se hayan producido detenciones hasta el momento.