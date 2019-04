ENTREVISTA Dee Ocleppo: «Con el autismo no hay que rendirse nunca» La esposa de Tommy Hilfiger inauguró este miércoles su primera tienda de complementos en Marbella

Dee Ocleppo presentó este miércoles en Marbella la marca de complementos que lleva su nombre. Los zapatos y bolsos diseñados por la esposa de Tommy Hilfiger lucieron en un espacio único en España, según los organizadores. Esta diseñadora americana comparte vida con el gigante de la moda Tommy Hilfiger, junto al que no sólo está creando esta marca de lujo, sino con el que ha formado una familia numerosa en la que su esposo aporta 4 hijos al matrimonio y ella dos.

Y en esa dos de ellos tienen autismo, lo que les ha llevado en el último tiempo a emprender una lucha mundial para concienciar sobre este síndrome. Ambos atienden a ABC tras abrir al público su nuevo espacio en el Corte Inglés de Puerto Banús.

¿Cómo definiría esta colección que presenta en España?

Dee Ocleppo (D.O.): Es lujo, pero sus productos tienen un precio asequible. Este sello es muy importante para mí, ya que su historia empieza haciendo bolsos en China. Sin embargo, queríamos mejorar la calidad de lo que fabricábamos y, por eso, nos fuimos a Italia. La idea era hacer los bolsos y competir con las grandes marcas. Allí medimos calidades y precios, hasta encontrar el equilibrio perfecto.

¿Qué consejo le daría a su esposa en esta aventura empresarial?

Tommy Hilfiger (T.H.): Que se necesita un producto, mirar orientaciones, mucho marketing y un buen canal de redes sociales. Esta marca tiene varias cosas que otros no tienen, como una calidad extraordinaria a un precio asequible. La idea de mantener esos pilares, como son el logo o la suela y el interior de los bolsos en rosa, que es una elección por ser color de la lucha contra el cáncer de mama. Eso hace el producto diferente. Luego hay que jugar con más colores y adaptarse a las modas, pero siempre respetando el ADN de la marca.

¿Y que le inspira a usted de su marido?

(D.O.) Que es extraordinario. Lleva 68 años en la industria y sigue trabajando muy duro. Me impresiona su ética, su pasión y que no descansa nunca. No reposa sobre el éxito de su marca y siempre trata de buscar cuál es el siguiente paso. Tommy Hilfiger es relevante porque sigue siendo una marca muy joven.

¿Y cómo se consigue ser una marca joven durante 50 años?

(T.H.) Somos relevantes para los consumidores porque somos elegantes y hablamos sus idiomas. Esos lenguajes van cambiando con el tiempo, pero hay que saber cuáles son, conocerlos y adaptarse. Lewis Hamilton es colaborador y también Gigi Hadid. Lo son porque son fenómenos culturales que hacen la diferencia. Hay que aliarse con aquellos que marcan la cultura y las tendencias. Asociar tu marca a los que representan en cada momento el cambio que va dando la sociedad.

¿Qué importancia tienen los followers de las redes sociales en la elección de los embajadores de la marca?

(T.H.) Deben ser auténticos. Primero debes entender tu base de clientes, los balances demográficos y buscar a las celebridades que tengan autenticidad. Tienen que tener impacto e influencia en las generaciones a nivel global, pero sobre todo tienen que ser personas únicas y auténticas.

¿Y en los últimos 70 años cómo ha evolucionado la moda?

(T.H.) En la moda todo se está moviendo. Las redes sociales alimentan la velocidad en la que todo cambia. En los años 70 Gucci solo hacía cinturones y zapatos, pero ahora hace ropa de hombre, mujer, niños, para la casa… Luis Vuitton solo hacía maletas, pero ahora las marcas son firmas que venden un estilo de vida. Se exige tener un producto extraordinario y luego mucho marketing. Tienes que vender en tiendas, en redes sociales, pop up, grandes superficies… Los canales de venta nunca fueron tan numerosos. Puedes hasta crear un quiosco original y ponerlo en un lugar inesperado para buscar sorprender.

Entrando en el plano personal. Tienen dos hijos con autismo y una cruzada para concienciar sobre el síndrome. ¿Qué consejo darían a los padres en su misma situación?

(T.H.) Lo que pienso es que para esos niños es siempre bueno que tengan terapia. Cuánto más terapia mejor y siempre lo antes posible.

(D.O.) No hay que rendirse nunca. Es posible que un niño con autismo pueda alcanzar metas que no se pensaban. Por eso, no hay que bajar los brazos nunca.