POLÍTICA Pablo Casado: «Nos da igual si hay adelanto electoral. El PP sale ganar, después de cuatro décadas» El presidente del Partido Popular abrió el curso político en Álora (Málaga) ante un millar de personas en la tradicional fritada de huevos con patatas del PP andaluz

J.J. Madueño

@JJMadueno Álora Actualizado: 31/08/2018 16:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Partido Popular andaluz arrancó el curso político en Álora (Málaga) con la presencia de Pablo Casado, presidente de los populares, que arengó a más de un millar de afiliados a trabajar para hacerse con el Gobierno andaluz en la tradicional fritada de huevos con patatas. «Nos da igual cuando sean las elecciones. El PP sale a ganar, después de cuatro décadas monocolor. Hace falta un cambio», señaló Pablo Casado, que apuntó que no puede ser que «no haya habido alternancia». «Hay un gobierno que arrastra los pies y los vamos a parar», señaló Casado.

Encomendó a Juanma Moreno, presidente de los populares andaluces, liderar un partido que trabaje por toda esa gente que les pide esperanza. «Los pacientes en lista de espera, los padres que no quieren a sus hijos en barracones, los que llevan 40 años pagando piso y no van a poder dejarlo en herencia o los que se quieren quedar en Andalucía, pero no hay trabajo», afirmó Casado, que vaticinó que el PP generará una «economía competitiva». «Es un pueblo magnífico, emprendedor y que mira para conquistar el provenir», afirmó Casado, que desveló el «ansia de cambio» que tiene Juanma Moreno.

El guante lo había lanzado antes Juanma Moreno en su turno de intervención, cuando afirmó que «arranca el curso político y debéis saber que Andalucía tiene un gobierno bipartido (PSOE-Ciudadanos)». Arremetió contra la formación naranja, a la que acusó de sustentar los 40 años de privilegios socialistas a lo largo de esta legislatura, siendo cómplice en todas las actuaciones. «Ahora le vienen las prisas. Al final empieza a pedir una serie de medidas. ¿Por qué apoyó los presupuestos, todas leyes y ha tapado las corruptelas desde hace tres años y medio?», se cuestionó Moreno.

Cs aforamiento socialista

El presidente del PP andaluz se refirió a la petición de eliminar los aforamientos que Juan Marín exige a Susana Díaz para apoyar los presupuestos de este año. Los últimos de la legislatura. «El mayor aforamiento es el que ha hecho Ciudadanos a 40 años de corruptela política y despilfarro en la Junta de Andalucía», remarcó Moreno, quien dijo que es la formación naranja «es el que ha perdonado a Chaves y Griñán 741 millones, que nos deben devolver a los contribuyentes andaluces», apuntó el líder andaluz antes de ceder la palabra a Pablo Casado para hablar de los Cataluña o de las políticas de inmigración.

Recordó Pablo Casado que el Gobierno está haciendo lo mismo que le pidieron que había que hacer en temas migratorios. «Defender a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y ser solidarios», apuntó Casado, que afeó a Pedro Sánchez que haya tenido que venir Ángela Merkel a decirle qué se tiene que hacer. «Me alegra que haya una ministra que dice que el Estado de Bienestar no es infinito», apuntó Casado, quien recetó que «la inmigración debe ser legal, ordenada y vinculada al mercado laboral». «Andalucía es una tierra solidaria, pero esto no es sostenible», remachó Pablo Casado, que se refirió al «gol» que le han metido al Gobierno con el sindicato de prostitutas y se negó a una subida de impuestos.

Bajada de impuestos

En este sentido, aclaró que el PP, si gana las próximas elecciones y entra en Moncloa, «bajará los impuestos». «Este año se recaudarán 200 mil millones, 12 mil más en tributos y 20 mil más que el ejercicio anterior. Hay 4 mil millones más para las autonomías para servicios sociales. El problema es de financiación autonómica», argumentó el líder popular, que dice esta financiación es «mala desde 2009», pero que el Gobierno no va a cambiarla. «Por lo menos, que no engañen. No hace falta más dinero. Otra cosa es que se quiera un Pla E, como el de Zapatero, a costa de nuestros hijos, que son los que van a pagar el déficit que quieren incumplir», concluyó Casado.

Concluyó pidiendo una nueva la aplicación del 155 en Cataluña. «Le doy los votos. Se lo ofrecí. Si los independentistas siguen en la ilegalidad hay que volver a aplicar la Constitución», abundó Casado, que dijo que el problema para esta salida al conflicto catalán es que «el señor Torra le tiene cogida la medida a Pedro Sánchez». «Fue a Moncloa con un lazo amarillo insultando a los españoles, dijo que acercara a los políticos presos y ahora que se deje de plantear medidas», enumeró el presidente del PP, que insistió en la aplicación de 155 si las instituciones catalanas no vuelven al orden.