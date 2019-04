Caso espionaje El perito que destapó el espionaje de Mijas se enfrenta a cuatro años de prisión por estafa El consejo de administración acordó seguir con la auditoría del espionaje, pero pone un segundo perito a supervisar el trabajo del acusado

El perito judicial que ha desvelado la presunta trama de espionaje en Mijas se enfrenta a cuatro años de prisión. Está acusado por la Fiscalía de Málaga de falsedad documental y estafa a una empresa de telefonía. Según adelantó «Cadena Ser», en 2016 era el representante legal de una empresa de seguridad que tenía contrato con una compañía de telefonía para habilitar 300 líneas con servicio de tarifa plana e ilimitada. La compañía de seguridad quería aumentar ese volumen hasta las 800 líneas y la telefónica le pidió entonces un aval de 40.000 euros para acceder a su petición.

El Ministerio Público asegura que este profesional, «guiado por el ánimo de lucro y ocultando su situación de insolvencia por el gran volumen de pérdidas, falsificó un documento que simulaba un aval de una entidad financiera por esos 40.000 euros y lo entregó a la compañía telefónica». La empresa de seguridad de la que era responsable legal dejó a esta compañía telefónica una factura de impago por casi 90.000 euros. Para la Fiscalía el acusado es responsable de un delito de «falsedad en documento mercantil» en concurso ideal con el de «estafa». Le pide una pena de cuatro años de prisión y multa de 4.380 euros.

El propio alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, arrojó dudas sobre este profesional en rueda de prensa esta semana, donde dijo que le constaban dos antecedentes policiales. Uno por la compraventa de un coche en junio de 2011 y otro por una detención a raíz de un supuesto delito contra el patrimonio en noviembre de 2018.

El perito judicial fue contratado por la empresa Mijas Comunicación para realizar una auditoría. Tras una primera fase, desveló en el consejo de administración, el pasado 22 de marzo, que había una trama de espionaje en los medios locales en la que eran víctimas varios concejales. Aseguró que los programas espías estaban en el Ayuntamiento y narró un supuesto chantaje al alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado.

Las actuaciones de este profesional siguen bloqueadas en Mijas por la negativa del alcalde a firmar la ampliación de la auditoría como pidió el perito en aquel consejo de administración. El caso de espionaje también está siendo investigado por la Fiscalía de Málaga, tras una denuncia del PP a la que se sumó PSOE y Costa del Sol Sí Puede. En base al informe preliminar que emitió este profesional, el Ministerio Público investiga si en la empresa Mijas Comunicación se han cometido delitos de contra la intimidad e informáticos.

El profesional hasta el momento no puede seguir trabajando, ya que el acuerdo de continuar no está ratificado por el alcalde. La oposición ha decidido hacer una delegación de firma en otro concejal, en este caso Francisco Martínez de Costa del Sol Sí Puede, para que se pueda seguir adelante con la investigación por presunto espionaje. Aunque no lo hará el profesional acusado sólo, ya que tras conocer sus antecedentes policiales los consejeros han pedido que sea otro perito habilitado como judicial el que supervise todo su trabajo. El informe preliminar ya estaba firmado por un segundo profesional acreditado.