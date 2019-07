Desaparecida Los perros buscan a Dana Leonte en una zona con movimientos de tierra en Arenas, Málaga La Unidad Canina de Sevilla estuvo inspeccionando un área con tierras movidas cerca de la casa que compartía con su novio

La Unidad Canina de la Guardia Civil de Sevilla examinó este miércoles en Arenas (Málaga) una zona donde se efectuaron movimientos de tierra. Los investigadores que llevan la desaparición detectaron que había tierra movida a unos 500 metros de la casa que Dana Leonte compartía con Sergio, su pareja y con quien tiene una niña de siete meses. Es un paso más en la búsqueda de esta mujer de 31 años, que está en paradero desconocido desde el pasado 12 de junio.

Fueron dos perros, un pastor belga y un sabueso, los que participaron durante la mañana en rastreo de posibles pistas que permitan dar con Dana Leonte. Lo hicieron dentro del dispositivo montado desde hace ocho días y en el que se incluyen diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil, entre ellas el Seprona o la Unidad de Montaña, que está buscando en pozos y barrancos.

La investigación continúa abierta y los agentes siguen rastreando el entorno del municipio con coches patrullas, a pie y en helicóptero, aunque todavía no hay resultados que ayuden a localizar a la mujer, que tiene nacionalidad rumana pero lleva desde su adolescencia afincada en España.

Los agentes están ampliando cada vez más el radio de búsqueda para intentar localizar alguna pista en un término municipal de Arenas, que tiene una superficie de casi 27 kilómetros cuadrados. Los investigadores están invirtiendo todos los medios posibles para aumentar la información y culminar la investigación encontrándola.

La denuncia por la desaparición la hizo Sergio, el novio de Dana Leonte. Lo hizo reportando que podía ser una ausencia voluntaria, argumentando que se había llevado dinero y ropa. Dijo que tenía una deuda de 13.000 euros con un prestamista y aseveró que le había dicho que se marchaba Rumania.

Sin embargo, la Guardia Civil está trabajando, con toda la información que se está recogiendo, tanto en el pueblo como en los alrededores, para localizarla dentro del término municipal. Estas pesquisas coincidirían con la versión de su hermano Florin Leonte, que siempre ha dicho que a su hermana le ha pasado algo y que no se ha marchado por voluntad propia. El hermano asegura que no se ha ido de España porque tenía la documentación caducada y no podía salir del país.