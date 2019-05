Robos Pillados dos ladrones de coches en Granada y Málaga tras ser identificados en un club de alterne Los dos individuos se hallaban en el local cuando se produjo una redada contra el tráfico de seres humanos con la que no tenían nada que ver

Estaban en un club de alterne del que no se ha facilitado ubicación. Los dos individuos se hallaban en el local aquella noche, cuando se desarrolló una operación contra el tráfico de personas. Fueron identificados por la Policía Nacional, pero no se les detuvo, puesto que no eran parte del club ni tenían nada que ver con la operación que se estaba llevando a cabo. Sin embargo, aquella información permitió a los agentes detenerlos tiempo después por otros delitos.

La Policía Nacional asegura que fue el hecho de advertir la presencia de los encartados en este club, lo que motivó que se realizaran las pesquisas oportunas en su entorno para poder confirmar y parar su actividad. Las averiguaciones determinaron que los dos sujetos llevaban una actividad ilícita relacionada con la sustracción y tráfico de coches.

Se trata dos personas originarias de Portugal y Francia arrestadas en Granada y Álora (Málaga). Se les atribuye la presunta autoría de un delito de tráfico ilícito de vehículos, de los que se han recuperado dos de alta gama –una caravana y un turismo deportivo–.

Las investigaciones realizadas por efectivos de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Granada y de la UDEV de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Fuengirola dieron como resultado la detención de estos dos ladrones de coches.

Los agentes practicaron dos registros domiciliarios en Fuengirola (Málaga) y Granada, así como en un taller de reparación de vehículos de Atarfe y en un parking público, siendo intervenidos allí los dos vehículos, una caravana sustraída en Francia y un turismo de alta gama robado en Reino Unido. También se ha recuperado la documentación contable y un arma de fuego simulada.