El PP exige al alcalde de Mijas que no use recursos públicos para cartas «electoralistas» Los populares pide al PSOE que denuncie a su socio de gobierno por enviar cartas a los ciudadanos para felicitar cumpleaños o dar el pésame

J.J. Madueño

Mijas Actualizado: 15/11/2018 08:12h

El pasado 26 de abril de 2017, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (Ciudadanos), envió una carta a un viudo del municipio para darle sus condolencias, en su nombre y en el de la Corporación Municipal, por la muerte de su esposa. Un año después, el pasado 9 de noviembre, Nancy, que es como se llamaba la difunta, recibió una misiva del mismo alcalde felicitándole su 86 cumpleaños. El hecho, desvelado por ABC, no ha pasado desapercibido para la oposición y el PP exige al alcalde naranja de Mijas que no use los recursos públicos para fines «electoralistas».

El PP de Mijas exige a Juan Carlos Maldonado que «no utilice medios ni personal municipales para fines electoralistas ni partidistas». «Mucho menos hablando en nombre de la Corporación Municipal o en nombre del grupo mayoritario del Consistorio», remarca este grupo municipal, que recuerda que la mayoría en el pleno la tienen los populares y que Ciudadanos gobierno gracias un pacto con el PSOE.

«Si Maldonado quiere felicitar o dar el pésame a algún vecino, que lo haga usando medios y fondos propios o del partido al que pertenezca», afirma el Partido Popular en un comunicado, tras la información desvelada por ABC.

Por último, el grupo popular en el Consistorio de Mijas se pregunta «a qué espera el PSOE para denunciar públicamente esta situación». Recuerda al socio del gobierno de Ciudadanos que hace unos meses amagó con hacerlo cuando supo que el PP, «con medios y fondos propios», felicitaba a vecinos conocidos y simpatizantes de la formación mediante carta.