POLÍTICA El PP de Málaga dice que el cese de Celia Villalobos «no es un ajuste de cuentas» La exalcaldesa de Málaga y ministra con José María Aznar ha salido de la Diputación Permanente del Congreso tras 30 años en este organismo

J.J. Madueño

Málaga Actualizado: 28/08/2018 19:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Carolina España, diputada nacional por Málaga, que encabezó la lista electoral al Congreso de los Diputados en la provincia, hizo balance de la salida de Celia Villalobos de la Diputación Permanente la Cámara. Salida a la que restó importancia este martes y sobre la que sentenció que «no es un ajuste de cuentas». «Ha habido una remodelación como consecuencia de que han entrado personas nuevas en la dirección del grupo y que había que incorporarlas en la Diputación Permanente», señaló España, que dijo que esta entidad «es como la serpiente de verano». «¿Alguien sabía o conocía que existía? ¿quién había o quién no? Ahora se ha puesto de moda, es como lo de la prima de riesgo», concluyó la diputada.

La diputada argumentó que no cree que hayan salido personas que tengan más o menos relación con el presidente. «Yo sigo ahí. En su momento, cuando entré, seguro tuvo que salir otra persona para que entrara yo. No le veo más relación», sentenció España, que cree que la salida de Villalobos no resta poder al PP de Málaga, porque «lo importante es lo que se haga y se consiga». «Hay mucha gente que a lo mejor está en la Diputación Permanente y que a lo mejor no ha trabajado o no ha conseguido tantas cosas para Málaga», concluyó la diputada.

Las declaraciones son la reacción a la polémica del PP de Málaga, tras revelarse que la exministra Celia Villalobos, que llevaba casi 30 años en este órgano parlamentario que funciona en los periodos no ordinarios y en fases de Cortes disueltas, era cesada y dejaba paso a la murciana Isabel Borrego, que ya estaba como suplente y que acaba de ser promovida a la dirección del Grupo Popular.

La portavoz popular aseguró que «ha habido muchos cambios en el Congreso» y que la salida «es normal». «Entra dentro de los cambios que se producen en cualquier institución y en cualquier partido», añadió España, que aseguró que Celia Villalobos «es una persona que ha sido alcaldesa de Málaga, ministra, vicepresidenta en el Congreso, parlamentaria europea, miembro de la dirección del grupo...». «Esté donde esté seguirá trabajando por Málaga, que es lo importante», sentenció España.