Proceso judicial al enchufismo masivo del PSOE en Antequera

La Audiencia Provincial de Málaga pidió reabrir el caso por el enchufismo masivo en el Ayuntamiento de Antequera durante los últimos gobiernos del PSOE. La Sección Novena estimó el recurso de Miguel Cobos, hermano de un concejal defenestrado del PSOE local, que se querelló contra los representantes del Consistorio en 2014 por lacolocación «a dedo» de trabajadoresdurante 15 años. El caso se archivó en 2016, pero se ha reabierto.

Ahora la justicia sigue pidiendo informes y documentación sobre las últimas 50 contrataciones hechas por el Ayuntamiento, mientras se espera que sean interrogados los dos últimos alcaldes de la ciudad, que ya fueron llamados antes del archivo del 2016, sin que se procediera a tomarles declaración.

Cobos denunció que en Antequera enchufar a amigos, familiares, simpatizantes del partido o afiliados del PSOE era una práctica habitual dentro del Consistorio desde 1995 a 2011, hasta que el gobierno cambió y el PP entró a regir Antequera. Se hacía mediante contratos temporales, que se iban prorrogando hasta que estos empleados adquirían el derecho a ser «indefinidos» dentro de la plantilla del Consistorio.

Más de 200 personas

Según el querellante, la estimación es que sólo en el Ayuntamiento se pudieron colocar a más de 150 personas. «Sin contar la empresa de aguas», remarca Cobos, que eleva la cifra, si se incluye la compañía Aguas del Torcal, a más de 200 personas.

Se admitió aquella querella, se decidió que los contratos hechos entre 1995 y 2004 no debían estar sujetos a investigación, ya que los posibles delitos cometidos en esos años habrían prescrito. El PSOE salvó la gestión de Jesús Romero (1995-2003) ante la acusación de prevaricación, pero quedó bajo investigación la de Ricardo Millán (2003-2011), con el que ABC ha intentado contactar en varias ocasiones sin éxito.

El Juzgado de Instrucción 1 de Antequera, a instancias de la Audiencia Provincial en un auto de agosto del año pasado, está buscando nuevas evidencias en base a una querella contra Ricardo Millán y contra el actual alcalde, Manolo Barón, que cuando se cometieron las presuntas irregularidades era el portavoz de la oposición y no tenía responsabilidad de gestión, pero que está incluido por votar una moción política en abril de 2011 como concejal en la oposición. No se incluye, sin embargo, al resto del grupo popular de Antequera, ni al resto de concejales del equipo de gobierno de socialista.

50 contratos bajo sospecha

A Millán se le investiga por ser el alcalde que habría dado el visto bueno, al menos, a medio centenar de contratos sin seguir los procedimientos requeridos y que tenían reparos de la Secretaría del Ayuntamiento. Por esto, una de las pruebas pedidas ahora por la justicia es un informe municipal, sobre si estas contrataciones se ajustaron a derecho y cumplieron todas las exigencias legales oportunas.

La Audiencia también exige que se investiguen los contratos, ya que se llevaron a cabo «no realizándose la selección de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través de del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre, en los que se garantizasen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad de oportunidades de cuantos reuniesen los requisitos exigidos» –afirma el auto judicial al que ha tenido acceso ABC–.

«Me pidió que lo enchufara»

Por otro lado, también se pide la declaración en sede judicial del actual alcalde, Manuel Barón, pese a que estas presuntas irregularidades cesaron con su llegada al gobierno. Lo hace por un acuerdo plenario en el que se pedía que aquellos trabajadores que por exigencia legal debieran pasar a ser pasados a «indefinidos», que el Ayuntamiento regulara su situación sin tener estos que acudir a los tribunales, ya que la justicia le daba la razón a aquellos que demandaron al Consistorio. Se hizo en un acuerdo de abril de 2011 y Barón fue investido alcalde en junio de ese año.

Barón recuerda aquellos primeros pasos al frente del Ayuntamiento, donde conoció Miguel Cobos, hermano de José Cobos, concejal del PSOE de Antequera que tuvo serias discrepancias con Ricardo Millán y que no fue incluido en las listas electorales de 2011. «Miguel Cobos llegó a mi despacho y me pidió que lo enchufara en el Ayuntamiento», recuerda Manuel Barón sobre el querellante.

«Le dije que no y dos años después me incluyó en una querella por votar una moción política en 2011 en la que no tengo responsabilidad de gestión. Si alguien hizo algo sería el alcalde y no el portavoz de la oposición», sentecia Barón en declaraciones a ABC.