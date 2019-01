El PSOE usa a Antonio Banderas para hacer campaña andalucista contra los pactos de Vox, PP y Ciudadanos Desde el perfil de Twitter del partido que dirige Susana Díaz se usa un discurso del actor malagueño cuando fue nombrado hijo predilecto de Andalucía en 2013

M. Moguer

Sevilla Actualizado: 11/01/2019 13:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Así fue el discurso íntegro de Antonio Banderas al ser nombrado Hijo Predilecto de Andalucía

El PSOE de Andalucía se envuelve en la bandera andaluza para atacar el pacto de PP y Ciudadanos para llegar a la Junta y el que Juanma Moreno ha firmado con Vox para garantizarse la investidura la semana próxima. Y lo hace usando la imagen del actor malagueño Antonio Banderas. Así, desde el perfil oficial de Twitter del partido que dirige Susana Díaz, se ha rescatado un extracto del discurso que dio el artista malagueño cuando fue nombrado hijo predilecto de Andalucía en 2013 para reivindicar el andalucismo del partido.

Somos un pueblo que respira LIBERTAD

El andaluz camina sin miedo a perder su IDENTIDAD

Para vivir la VIDA hay que mirar hacia delante, pero para entenderla hay que mirar hacia atrás...#Andalucía es en estos momentos una NECESIDAD#SeaPorAndalucíaLibre#YoDefiendoAndalucíapic.twitter.com/PP1e4ygKfR — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) 10 de enero de 2019

Esto es lo que Antonio Banderas dice durante la aolución escogida pro el PSOE Andalucía: «Dame la mano y volvamos al Día de Andalucía del año 77, y completemos lo inacabado. Salgamos de nuevo a las calles de nuestra tierra para gritar lo que no pudo salir de tu garganta. Que somos un pueblo que respira libertad. Que el andaluz camina sin miedo a perder su identidad pues está soldada a lo más profundo de su alma. Que entre el ser o no ser, Andalucía siempre eligió el ser. Que reconocemos nuestra imperfección y en esto sólo vemos un estímulo para seguir creciendo. Que en estos días turbios y confusos no podemos correr el riesgo de convertirnos en aquello que criticamos. Que para vivir la vida hay que mirar hacia adelante, pero para entenderla hay que mirar hacia atrás. Por eso me apoyo en ti Manuel José, y te digo que, en estos momentos difíciles, Andalucía para mí no es una región, o un pueblo, un sentimiento, una idea, o un proyecto, Andalucía es para mí en estos momentos una necesidad. La respuesta a mis preguntas más trascendentes. Por eso vuelvo y nunca me separo del todo, porque al sentir el palpitar de esta tierra me conmuevo, entiendo el ritmo de la vida y acepto la certeza de la muerte. Lo digo frente a la memoria de un hombre que entregó su vida por una Andalucía libre, España y la humanidad». Es el texto que Banderas lee, parte de un discurso mucho más largo que preparó para el 28F de 2013.

El vídeo está acompañado de un mensaje de marcado acento andalucista en que el que se lee: «Somos un pueblo que respira LIBERTAD. El andaluz camina sin miedo a perder su IDENTIDAD. Para vivir la VIDA hay que mirar hacia delante, pero para entenderla hay que mirar hacia atrás... Andalucía es en estos momentos una NECESIDAD. SeaPorAndalucíaLibre. YoDefiendoAndalucía». Son, de hecho, frases.

Precisamente la campaña YoDefiendoAndalucía es un ataque del PSOE contra el pacto de PP con Ciudadanos y de Moreno con Vox al que se han sumado muchos simpatizantes y cargos socialistas, dispuestos, dicen, a sacar la bandera andaluza para defender su tierra.

❌ Mientras se negocia nuestro futuro en Madrid:



✅ Avergonzados, ninguneados, insultados y despreciados, así nos sentimos todos los andaluces y andaluzas. #YoDefiendoAndalucía — Domingo Domínguez (@DomingoDguez) 9 de enero de 2019