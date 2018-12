LOTERÏA Le rechazan 9 millones al creer que era una inocentada: «Me llamó llorando cuando lo comprobó» Luis Pino, un lotero de Fuengirola, dio el «Cuponazo» de la ONCE a un cliente habitual que creyó que le estaba gastando una broma por el Día de los Inocentes

Luis Pino es lotero desde hace poco más de un año. Desde entonces tiene grabado en la mente el 74714 de la ONCE. Es el número que juega de forma habitual un cliente fijo que tiene desde que consiguió la licencia. Por esto, cuando recibió el avisó de que este número había sido premiado el pasado 28 de diciembre se fue rápido a escribirle un mensaje. Vio la foto del número que había mandado a su amigo el día anterior, ya que no lo había recogido, y reparó que tenía la serie 21. El premio era de 9 millones de euros. Le había vendido el «Cuponazo» del Día de los Inocentes y el agraciado lo rechazó al creer que era una broma.

Llamó a su cliente y este le colgó, porque creía que le estaba gastando una inocentada. «No es un buen día para dar un premio así», reconoce Luis Pino, que dice que el premiado «quiere permanecer en el anonimato, porque es mucho dinero».

El número lo tenía reservado. Luis pasó por su trabajo para dárselo, pero estaba ocupado y no se lo pudo dejar. Así que le mandó una foto del décimo por Whatsapp. Cuando le tocaron los 9 millones de euros la reacción no fue la esperada por el lotero. «Se mosqueó. Me dijo que con esas cosas no se bromea. No se lo creía», explica el lotero.

El premiado colgó el teléfono, pero a los cinco minutos el número fue publicado y pudo corroborar lo que le había dicho el vendedor. «Me llamó llorando cuando lo comprobó. Al ver que era verdad», reseña Pino, que dice que entonces fue a llevar el décimo a la casa del premiado. «Nos abrazamos llorando los dos», recuerda Luis Pino, que al día siguiente seguía vendiendo lotería de la ONCE en la avenida Ramón y Cajal de Fuengirola.

Allí no todos los clientes se creían que hubiera dado el premio. «¡Venga ya! con las inocentadas», asegura que le dicen algunos clientes. Luis añade que los compradores habituales ya van asimilando que es verdad que ha vendido el «Cuponazo» de la ONCE. «Me ha dicho que era muy gracioso. La gente no se lo creía, pero es que muchos no se creen que lo haya dado», explica Luis Pino. Sin embargo, el 29 de diciembre hubo clientes que se acercaron a festejar y a darle la enhorabuena por vender el premio.