Campamentos Rechazan a un niño por ser autista en un campamento de Torremolinos El padre ha denunciado al Patronato de Deportes Municipal ante la Junta de Andalucía por la vulneración de los derechos fundamentales del pequeño

J.J. Madueño @JJMadueno Torremolinos Actualizado: 04/07/2019 07:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los expertos apuestan por integrar a los niños con necesidades especiales

David tiene nueve años y es autista, pero eso no le impide durante el año practicar patinaje, hípica o asistir a las actividades extraescolares. Su única dificultad es comunicativa. Sin embargo, el Patronato de Deportes de Torremolinos (Málaga) le ha rechazado, después de aceptarlo, para los campamentos de verano. La razón, la explica el ente dependiente del Ayuntamiento en un correo electrónico: «Debido a las necesidades especiales (TEA, autismo) que requiere la atención de su hijo y la falta de monitores especializados, sentimos no poder atender su petición para que pueda participar en los campamentos deportivos del Patronato Municipal de Deportes de Torremolinos».

En la misma comunicación se insta a los padres a que, «si viene acompañado de un adulto, puede participar en el campamento». «Al niño lo apuntamos porque los dos padres trabajamos. Ahora tenemos que dejar de trabajar para poder quedarnos con él», lamenta David Gil, padre del menor, que dice que no entiende cómo cogieron a su hijo y, al darse cuenta de que era autista, lo rechazaron.

El Patronato ha llegado a pedirles un número de cuenta en el que devolverle el ingreso del dinero del campamento. «Estaba aceptado. No había ningún problema y ahora lo echan. No es justo», afirma el padre. ABC ha intentado recabar sin éxito la versión del Ayuntamiento de Torremolinos, máxime cuando existe una denuncia puesta por discriminar a este niño.

Denuncia por discriminar

Y es que el progenitor denunció la situación ante la Junta de Andalucía y solicitó al Patronato de Deportes de Torremolinos un monitor que se ocupara de su hijo, para que pudiera seguir en el campamento y no tuviera que dejarlo. Esta demanda no ha sido atendidas hasta el momento, sino que el Consistorio ha expulsado al niño al no poder darle un servicio óptimo tras haberle concedido la plaza.

La denuncia impuesta contra el Ayuntamiento es por vulneración de los derechos fundamentales del menor de 9 años, ya que los padres sienten a que su hijo se le discrimina por la mera razón ser autista. Y existe un agravante, hace tres años el niño acudió a los mismos campamentos sin que hubiera problemas, pero esta vez ante la imposibilidad del ente municipal de contratar un monitor para este menor han decidido echarlo una vez aceptado.