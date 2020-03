Coronavirus en Málaga Un recuperado del Covid-19: «Es doloroso no poder abrazar a tu hija» Paco Carmona es uno de los andaluces que ha superado la enfermedad, aunque permanece en aislamiento

Paco Carmona es un cantante de Cártama (Málaga) que ha pasado el coronavirus. Aún está en recuperación aislado en su domicilio. El calvario comenzó el pasado día 1 de marzo. Venía de cantar y comenzó sentirse mal. «Me encontraba mal, como que se te corta el cuerpo», explica en un video en Facebook desde su reclusión, ahora en su domicilio. Cuando llegó a su vivienda tenía 39 de fiebre. Echó una mala noche y se fue al médico por la mañana. Le mandó paracetamol y un antibiótico. Le diagnosticó una gripe y lo mando a casa. En esos días en España el coronovirus se veía lejano, a pesar de estar azotando el norte de Italia.

Su situación no mejoraba, sino que iba a peor. Tiritonas por la fiebre y el estómago cerrado, que el impedía casi comer. Entonces, decidió irse al hospital del Guadalhorce. Allí le hicieron unas radiografías del pecho, que salieron normales, y lo mandaron para casa con otro antibiótico. Pero lo días avanzaban sin mejoría, por lo que volvió a ir al médico y otra vez al mismo hospital para nuevas radiografías y una analítica que no le salía alterada. El diagnóstico era una gripe que se pasaría en diez días, pero eso no ocurrió.

Esperado el plazo se marchó, como relata, al Hospital Virgen de la Victoria, donde dio negativo en toda clase de virus y le dijeron que la fiebre podría ser una bacteria. El coronavirus ya comenzaba a azotar a España. Lo aislaron y estuvo esperando seis días a que las pruebas de Covid-19 fueran negativas. Luego fue llevado a planta, donde estuvo solo aislado en una habitación. Durante cinco días para tratarse la neumonía y no tuvo contacto con nadie, ni siquiera con los que le suministraban los medicamentos. «Me ponían el medicamento y se esperaban», recuerda en el video.

Finalmente, se recuperó y le dieron el alta hospitalaria hace un par de días, pero no ha acabado el infierno. Recuerda que ahora tiene que estar otros 15 días aislado en una habitación de su domicilio con la mascarilla puesta. Afirma que cuando sale al baño desinfecta con lejía todo lo que toca. Sin fiebre y sin dolores, recuperándose de la neumonía, lo que más le duele es no poder estar con su familia. «Sin poder ver a mi hija y a mi mujer, que están detrás de la pared», señala Carmona.

«Vine del médico y no les he podio dar un abrazo, ni pueden entrar a mi cuarto. Es doloroso sentir eso, que me tenga que echar para atrás para que el angelito no me abrace», lamenta este cantante, que se gana la vida como fontanero, y que dice que hay que hacer caso a las recomendaciones de las autoridades y agradece a los que le han tratado.

Define a los sanitarios como «unos fantásticos héroes». «Había veces que notabas que nadie se quería acercar a ti, pero otra gente ha tenido devoción por su trabajo. No paraban de atendernos. Sudando con los trajes», recuerda Carmona, quien pide no saturar el sistema de salud para que se puede atender en las mejores condiciones a todo el mundo que se vea afectado por la pandemia.